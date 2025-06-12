İsrail, İran’a Saldırıya Hazırlanıyor: ABD, Irak Büyükelçiliğini Boşaltacak

Gazete Oksijen’in NBC’den aktardığına göre İsrail, ABD’nin tüm itirazlarına rağmen İran’a saldırı hazırlığı yapıyor. Konuya aşina beş kaynağın verdiği bilgilere göre, operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

İsrail, ABD ile İran arasında uranyum zenginleştirme gibi hassas konuları kapsayan ön anlaşma ya da çerçeve metni üzerinde ilerleme kaydedilmesine olumsuz yaklaşıyor.