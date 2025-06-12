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İsrail, İran’a Saldırıya Hazırlanıyor: ABD, Irak Büyükelçiliğini Boşaltacak

İsrail, İran’a Saldırıya Hazırlanıyor: ABD, Irak Büyükelçiliğini Boşaltacak

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 10:30

İran’ın nükleer gücünü kısıtlamaya yönelik görüşmeler sürerken, İsrail’in İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. 

ABD ise İran’ın tehdidine karşı Irak’ta bulunan büyükelçilik çalışanlarını ve ailelerini ülkeden tahliye etmeye hazırlanıyor.

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Orta Doğu’da gerilim son günlerde yine yükseldi.

Orta Doğu’da gerilim son günlerde yine yükseldi.

Gazete Oksijen’in NBC’den aktardığına göre İsrail, ABD’nin tüm itirazlarına rağmen İran’a saldırı hazırlığı yapıyor. Konuya aşina beş kaynağın verdiği bilgilere göre, operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

İsrail, ABD ile İran arasında uranyum zenginleştirme gibi hassas konuları kapsayan ön anlaşma ya da çerçeve metni üzerinde ilerleme kaydedilmesine olumsuz yaklaşıyor.

ABD, Irak’taki büyükelçiliğini boşaltacak.

ABD, Irak’taki büyükelçiliğini boşaltacak.

ABD hükümet kaynakları, artan güvenlik riskleri nedeniyle Bağdat'ta bulunan büyükelçilik personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Irak'tan tahliye edileceğini söyledi.

İran'ın Press TV kanalına konuşan İranlı bir üst düzey güvenlik yetkilisi ABD’nin bölgede üslerine saldırı olabileceğini söylemişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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