Her Şey Temmuz Ayında Belli Olacak! Emekli Maaş Zammında 3 Farklı Senaryo

Memur ve emekli Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayında açıklayacağı verilerle böylece 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. 6 aylık enflasyona memur ve memur emeklisi için bir de toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu oran yüzde 5 olacak.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında yüzde 2.46 nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında oldu. Böylece beş aylık enflasyon yüzde 15.09 oldu.