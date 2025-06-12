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Her Şey Temmuz Ayında Belli Olacak! Emekli Maaş Zammında 3 Farklı Senaryo

Her Şey Temmuz Ayında Belli Olacak! Emekli Maaş Zammında 3 Farklı Senaryo

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 11:13

Memur ve emekliler zam için temmuz ayını bekliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler 'Maaşım ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Enflasyon rakamı beklenirken Türkiye gazetesinden Mesut Şahin, memur ve emekli maaş zammı için masadaki 3 farklı senaryoyu yazdı.

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Memur ve emekli Temmuz ayında zam alacak.

Memur ve emekli Temmuz ayında zam alacak.

Memur ve emekli Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayında açıklayacağı verilerle böylece 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. 6 aylık enflasyona memur ve memur emeklisi için bir de toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu oran yüzde 5 olacak.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında yüzde 2.46 nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında oldu. Böylece beş aylık enflasyon yüzde 15.09 oldu.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre masada üç farklı rakam bulunuyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.09; memur ve memur emeklisi ise yüzde 14’lük zam alacak. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak?

  • Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse; 

Memur zammı: Yüzde 15,14

Emekli zammı: Yüzde 16,24

  • Haziran enflasyonu yüzde 1,5 gelirse; 

Memur zammı: Yüzde 15,72

Emekli zammı: Yüzde 16,82

  • Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse; 

Memur zammı: Yüzde 16,29

Emekli zammı: Yüzde 17,4

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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