Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Hükümetin Asgari Ücrete Zam Hazırlığını Açıkladı
Enflasyon farkına göre 6 ayda bir zam alan emekliler temmuz ayını bekliyor. Emekliler gözünü temmuza çevirirken asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2025 Ocak'ta asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti ancak zam hayal kırıklığı yaratmıştı. Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak iyileşmeyi beklenirken 'Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusunu Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş değerlendirdi. TGRT Haber'den Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız'a konuşan Karakaş, hükümetin zam hazırlığını açıkladı.
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Asgari ücrete zam yapılacak mı?
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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş hükümetin asgari ücrete zam hazırlığını açıkladı.
"Bağ-Kur'lunun maaşı 10 bin TL'ye ulaşmadı."
Karakaş'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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