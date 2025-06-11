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Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Hükümetin Asgari Ücrete Zam Hazırlığını Açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Hükümetin Asgari Ücrete Zam Hazırlığını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 15:12

Enflasyon farkına göre 6 ayda bir zam alan emekliler temmuz ayını bekliyor. Emekliler gözünü temmuza çevirirken asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2025 Ocak'ta asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti ancak zam hayal kırıklığı yaratmıştı. Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak iyileşmeyi beklenirken 'Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusunu Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş değerlendirdi. TGRT Haber'den Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız'a konuşan Karakaş, hükümetin zam hazırlığını açıkladı.

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Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Milyonlarca çalışanın merakla yanıt beklediği sorulardan biri de 'Asgari ücrete zam yapılacak mı?' sorusu oldu. Ocak 2025'te 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret, A'dan Z'y her kaleme yapılan zamlara yenik düştü. Vatandaşların zam talebi devam ederken ara zammın olup olmayacağı merak ediliyor.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir' demişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırının 25 bin TL'yi aştığını belirterek temmuz ayında 27 bin liraya ulaşacağını ifade etti. 22 bin liralık asgari ücretin gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Karakaş, haziran ayında faiz indirimi gerçekleşirse eylül ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme geleceğini ileri sürdü.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş hükümetin asgari ücrete zam hazırlığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş hükümetin asgari ücrete zam hazırlığını açıkladı.

Karakaş, asgari ücretteki artışların memur, emekli ve işçi maaşlarına doğrudan yansıdığını, ancak enflasyonun bu artışları kısa sürede etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Bu nedenle, maaşların üç ayda bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Karakaş, şunları söyledi:

'Yakında kamu işçileri ile ilgil çerçeve protokolü ile ilgili devletin teklifi olacak. Bu inanılmaz bir gösterge olacak. Asgari ücretle ilgili kamuoyunda bir mutabakat var. İnsan haklarına aykırı asgari ücretimiz var. Yasa diyor açlık sınırı sadece gıdadan bahsediyoruz. Ama insanların ailesi var, kirası var, çocukları var. 22 bin TL ile nasıl yaşam sürdüreceğiz? Çalışanların yüzde 50’sine yakını bu ücreti alıyor. 

Özel ücret tamamen asgari ücrete bakıyor. Beyaz yakalılar dahil tüm çalışanlar mağdur durumda. Bu kabul edilebilir değil. Hükümet de bunun farkında. AK Partidekiler, teşkilatlar sokağa çıktığında asgari ücret onları zorluyor. Gerçekler de görülüyor. Hükümet neyi bekliyordu? Haziran ayı itibarıyla inşallah faiz indirimi moduna girebiliriz. Eylül ayında büyük ihtimalle düzeltme şeklinde asgari ücreti bekliyoruz.'

"Bağ-Kur'lunun maaşı 10 bin TL'ye ulaşmadı."

"Bağ-Kur'lunun maaşı 10 bin TL'ye ulaşmadı."

Karakaş, 9260 gün prim ödemiş bir Bağ-Kur’lunun emekli maaşının 10 bin liraya dahi ulaşmadığını belirtti. Ancak, en düşük emekli maaşına devlet tarafından sağlanan destekle bu tutarın 14 bin liraya çıkarıldığını ifade etti.

Ayrıca esnafın emeklilikte büyük zorluk yaşadığını vurgulayan Karakaş, bunun en önemli nedenlerinin yüksek prim gün sayısı ve biriken borçlar olduğunu söyledi. Karakaş, Cumhurbaşkanı’nın daha önce 9000 gün şartı yerine 7200 gün sözü verdiğini de hatırlattı.

Karakaş'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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