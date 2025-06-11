Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş hükümetin asgari ücrete zam hazırlığını açıkladı.

Milyonlarca çalışanın merakla yanıt beklediği sorulardan biri de 'Asgari ücrete zam yapılacak mı?' sorusu oldu. Ocak 2025'te 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret, A'dan Z'y her kaleme yapılan zamlara yenik düştü. Vatandaşların zam talebi devam ederken ara zammın olup olmayacağı merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir' demişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırının 25 bin TL'yi aştığını belirterek temmuz ayında 27 bin liraya ulaşacağını ifade etti. 22 bin liralık asgari ücretin gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Karakaş, haziran ayında faiz indirimi gerçekleşirse eylül ayında asgari ücrete yeni bir düzenleme geleceğini ileri sürdü.