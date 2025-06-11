Altın Alacaklara Kritik Uyarı: Hileleri Sarraflar Bile Çözemiyor!
Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu başladı. Düğün sezonuyla ise vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. Son zamanlarda internette, sosyal medyada artan altın satışıyla ilgili yeni bir uyarı yapıldı. İnternetten alınan altında yapılan hileyi sarraflar bile çözemiyor. İşte altındaki hileler.
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Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı.
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Altın alacaklar dikkat: Hileleri sarraflar bile çözemiyor!
"Elden asla ödeme yapılmamalı, faturası alınmalı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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