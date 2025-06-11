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Altın Alacaklara Kritik Uyarı: Hileleri Sarraflar Bile Çözemiyor!

Altın Alacaklara Kritik Uyarı: Hileleri Sarraflar Bile Çözemiyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 11:49

Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu başladı. Düğün sezonuyla ise vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. Son zamanlarda internette, sosyal medyada artan altın satışıyla ilgili yeni bir uyarı yapıldı. İnternetten alınan altında yapılan hileyi sarraflar bile çözemiyor. İşte altındaki hileler.

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Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı.

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı.

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonunun başlamasıyla altın talebi artıyor. Ancak bu talebe dolandırıcılar yeni yöntemler bulmaya başladı. Son zamanlarda internetten ve sosyal medyadan altın alımında artış gerçekleşiyor. Uzmanlar ise dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunuyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye’de uzaktan satış yönteminin altyapısının sağlamlaşmadığını belirterek vatandaşı uyardı.

Altın alacaklar dikkat: Hileleri sarraflar bile çözemiyor!

Altın alacaklar dikkat: Hileleri sarraflar bile çözemiyor!

Sahte altınların gerçeğiyle ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Şahin, hileleri sarrafların bile çözemediğini belirterek şunları söyledi:

'Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil.'

"Elden asla ödeme yapılmamalı, faturası alınmalı."

"Elden asla ödeme yapılmamalı, faturası alınmalı."

Şahin, tüketicilerin ellerinde bir belge olması gerektiğini böylece şikayet edebileceklerini vurguladı:

'Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim. Yani kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek, sorun olduğunda çözebilecek ya da hakem heyetine başvurduğunda muhatap olup çözülebilecek yerlerden almalıyız. İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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