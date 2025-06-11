Altın Alacaklara Kritik Uyarı: Hileleri Sarraflar Bile Çözemiyor!

Sahte altınların gerçeğiyle ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Şahin, hileleri sarrafların bile çözemediğini belirterek şunları söyledi:

'Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil.'