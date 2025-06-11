Apple Hisselerinde Ani Düşüş! Apple'a 75 Milyar Dolar Kaybettiren Tek Cümle Neydi?

Konuşmanın 6 dakikasına Apple’ın hissesi 206 dolardan 201 doların altına indi. Apple üst yöneticisi Siri’nin yapay zeka güncellemesinin gelecek sene hazır olacağını söylemesi düşüşün nedeni olarak gösterildi.

Craig Federighi, “Siri’yi daha kişisel hale getiren özellikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın yüksek kalite çıtamıza ulaşması için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Önümüzdeki yıl bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Siri için önemli yapay zeka revizyonunun gelecek sene hazır olacağının itirafı olarak yorumlanan bu açıklama yatırımcıların olumsuz tepkisine neden oldu.

Hisselerin düşüşüyle Apple, tek cümleyle 75 milyar kaybetti.