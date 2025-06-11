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Apple Hisselerinde Ani Düşüş! Apple'a 75 Milyar Dolar Kaybettiren Tek Cümle Neydi?

Apple Hisselerinde Ani Düşüş! Apple'a 75 Milyar Dolar Kaybettiren Tek Cümle Neydi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 10:13

Apple’ın hisselerinde ani bir düşüş yaşandı. Bir rapora göre şirket yüzde 2,5 değer kaybetti, 75 milyar dolar birkaç dakika içinde eridi. Peki bu ani düşüşün nedeni neydi? Her şey Apple yazılım şefi Craig Federighi’nin tek cümlesiyle gerçekleşti...

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Apple hisseleri Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında ani düşüş yaşadı.

Apple hisseleri Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında ani düşüş yaşadı.

Bu ani düşüş aslında tesadüf değildi. Her şey WWDC’de Apple yazılım şefi Craig Federighi’nin sunum yaptığı sırada gerçekleşti. Federighi, Apple’ın yeni özelliklerini tanıtırken Siri’nin geleceğiyle ilgili konuştu. Ancak bu konuşma Apple’a yüzde 2.5 değer kaybettirirken 75 milyar dolar kayba neden oldu.

Apple'a 75 milyar dolar kaybettiren tek cümle neydi?

Apple'a 75 milyar dolar kaybettiren tek cümle neydi?

Konuşmanın 6 dakikasına Apple’ın hissesi 206 dolardan 201 doların altına indi. Apple üst yöneticisi Siri’nin yapay zeka güncellemesinin gelecek sene hazır olacağını söylemesi düşüşün nedeni olarak gösterildi.

Craig Federighi, “Siri’yi daha kişisel hale getiren özellikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın yüksek kalite çıtamıza ulaşması için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Önümüzdeki yıl bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Siri için önemli yapay zeka revizyonunun gelecek sene hazır olacağının itirafı olarak yorumlanan bu açıklama yatırımcıların olumsuz tepkisine neden oldu. 

Hisselerin düşüşüyle Apple, tek cümleyle 75 milyar kaybetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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