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Goygoy
ChatGPT'nin Çökmesinden Bile Goygoy Çıkarmayı Başaran Yurdum İnsanı

ChatGPT'nin Çökmesinden Bile Goygoy Çıkarmayı Başaran Yurdum İnsanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 15:37

ChatGPT, artık birçoğumuz için Instagram gibi, X (Twitter) gibi bir platform haline geldi. Ödevler için, projeler için danışmadan edemediğimiz hatta kişisel sorunlarımızı bile anlatmaya başladığımız ChatGPT bugün ise herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 10 Haziran'da ChatGPT'ye erişim sıkıntısı yaşandı, kullanıcılar 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaştı.

Ülkemizde ise her zaman olduğu gibi bu işin de goygoyuna vuranlar vardı.

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"ChatGPT çöktü mü?" sorusu goygoyu da beraberinde getirdi.

"ChatGPT çöktü mü?" sorusu goygoyu da beraberinde getirdi.

10 Haziran günü öğle saatlerinde ChatGPT'de erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kullanıcılar 'ChatGPT çöktü mü?' diye araştırırken bu soruya cevap ChatGPT'nin kendisinden geldi. Yapay zeka, kendisinin çöktüğünü bildirdi ve resmi açıklamaların takip edilmesini tavsiye etti.

Tabii bu olay, goygoyculara da bol bol malzeme çıkardı. Tam da bayram dönüşü ChatGPT'nin aramızdan ayrılması pek de hoş olmadı.

Herkes soluğu ChatGPT'de aldı.

Herkes soluğu ChatGPT'de aldı.
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Neyse ki kimileri ulaşmayı başardı.

Neyse ki kimileri ulaşmayı başardı.
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Özellikle de öğrenciler!

Özellikle de öğrenciler!
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GPT'nin gidişi tüm dünya insanlarını etkiledi.

GPT'nin gidişi tüm dünya insanlarını etkiledi.
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ChatGPT çöktüğünde hayat böyle hissettiriyor

ChatGPT çökünce ben;

ChatGPT çökünce ben;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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