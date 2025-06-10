ChatGPT'nin Çökmesinden Bile Goygoy Çıkarmayı Başaran Yurdum İnsanı
ChatGPT, artık birçoğumuz için Instagram gibi, X (Twitter) gibi bir platform haline geldi. Ödevler için, projeler için danışmadan edemediğimiz hatta kişisel sorunlarımızı bile anlatmaya başladığımız ChatGPT bugün ise herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 10 Haziran'da ChatGPT'ye erişim sıkıntısı yaşandı, kullanıcılar 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaştı.
Ülkemizde ise her zaman olduğu gibi bu işin de goygoyuna vuranlar vardı.
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"ChatGPT çöktü mü?" sorusu goygoyu da beraberinde getirdi.
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Herkes soluğu ChatGPT'de aldı.
Neyse ki kimileri ulaşmayı başardı.
Özellikle de öğrenciler!
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GPT'nin gidişi tüm dünya insanlarını etkiledi.
ChatGPT çökünce ben;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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