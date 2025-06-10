ChatGPT'nin Çökmesinden Bile Goygoy Çıkarmayı Başaran Yurdum İnsanı

ChatGPT, artık birçoğumuz için Instagram gibi, X (Twitter) gibi bir platform haline geldi. Ödevler için, projeler için danışmadan edemediğimiz hatta kişisel sorunlarımızı bile anlatmaya başladığımız ChatGPT bugün ise herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 10 Haziran'da ChatGPT'ye erişim sıkıntısı yaşandı, kullanıcılar 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaştı.

Ülkemizde ise her zaman olduğu gibi bu işin de goygoyuna vuranlar vardı.