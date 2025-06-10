ChatGPT Çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT Erişim Sorununu Yapay Zeka Kendisi Cevapladı
Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye mesaj gönderirken hata aldığını bildirdi. Yapay zekadan cevap almak isteyenler, 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaşıyor. Peki ChatGPT neden çöktü, çöktü mü?
İşte 10 Haziran ChatGPT erişim sıkıntısı
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ChatGPT Çöktü mü, Neden Cevap Vermiyor?
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10 Haziran 2025 ChatGPT Erişim Problemi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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