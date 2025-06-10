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ChatGPT Çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT Erişim Sorununu Yapay Zeka Kendisi Cevapladı

ChatGPT Çöktü mü? 10 Haziran ChatGPT Erişim Sorununu Yapay Zeka Kendisi Cevapladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 14:02

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye mesaj gönderirken hata aldığını bildirdi. Yapay zekadan cevap almak isteyenler, 'Mesajınız iletilemedi' hatası ile karşılaşıyor. Peki ChatGPT neden çöktü, çöktü mü?

İşte 10 Haziran ChatGPT erişim sıkıntısı

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ChatGPT Çöktü mü, Neden Cevap Vermiyor?

ChatGPT Çöktü mü, Neden Cevap Vermiyor?

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 10 Haziran'da çöktü. Milyonlarca kullanıcı, ChatGPT'ye erişimde sıkıntı yaşadığını aktardı. Downdetector’a yapılan geri bildirimlere göre ChatGPT’de öğle saatlerinden itibaren erişim sıkıntıları yaşanıyor. 

ChatGPT'de yaşanan sorun devam ediyor, ancak OpenAI tarafından bir açıklama yapılmadı.

10 Haziran 2025 ChatGPT Erişim Problemi

10 Haziran 2025 ChatGPT Erişim Problemi

ChatGPT'de yaşanan soruna dair şirketten bir açıklama gelmedi. Ancak ChatGPT'nin kendisine yaşanan erişim sorununu sorduğumuzda aşağıdaki cevabı aldık:

  • DownDetector ve benzeri platformlara göre, bugün (10 Haziran 2025) öğle saatlerinde (yaklaşık 12:30–15:30 IST) ciddi bir kesinti yaşandı; dünya genelinde kullanıcı sayısı binleri buldu.

  • OpenAI, “bazı kullanıcıların API, ChatGPT ve Sora üzerinde artan hata oranları ve yavaşlık deneyimlediğini” doğrulayarak kesintiyi kabul etti.

  • Outage.report gibi sistemler, “8:45’ten beri devam eden bir artış gözledik, şu anda yaklaşık 2 saatlik bir kesinti var” diyerek aynı sorunu doğruluyor; (Türkiye de dahil)

Peki ChatGPT ne zaman düzelecek?

  • Sorun halen çözülmeye çalışılıyor; yayın durumu düzelene kadar beklemek en mantıklısı.

  • Resmi duyuruları takip etmek en sağlıklı bilgiye ulaşmanızı sağlar.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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