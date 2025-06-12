Marmaris’te Turizimci İsyanı: "Hiç Kimse Ayakta Kalamayacak"
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
Son olarak Muğla’nın Marmaris ilçesinden paylaşılan bir videoda sahillerin boş olduğu yer aldı. Paylaşımı yapan turizimci, “Bu sene zor olacak. Hiç kimse ayakta kalamayacak” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin ünlü tatil beldesi Marmaris’te tatilcilerin azlığını gösteren paylaşım 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Siz bir şezlongu fahiş fiyata kiralarsaniz olacagi bu (:
Yurt disi tatili daha mantikli fiyatlar daha makul cunku
Vallahi kim olursa kepenk kapatmak üzücüdür, yıkıcıdır ama kardeşim yerli turist politikanız acayip kırdı insanları. Onuda gectim yabancı turiste yapılanlar ... Devamını Gör