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Marmaris’te Turizimci İsyanı: "Hiç Kimse Ayakta Kalamayacak"

Marmaris’te Turizimci İsyanı: "Hiç Kimse Ayakta Kalamayacak"

Marmaris
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 11:18

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Son olarak Muğla’nın Marmaris ilçesinden paylaşılan bir videoda sahillerin boş olduğu yer aldı. Paylaşımı yapan turizimci, “Bu sene zor olacak. Hiç kimse ayakta kalamayacak” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin ünlü tatil beldesi Marmaris’te tatilcilerin azlığını gösteren paylaşım 👇

“Devlet bize yardım etsin”

“Devlet bize yardım etsin”

“İngilizler, Avrupalılar para yok diyor” diyen esnaf, “Marmaris burası. Durumlar kritik. Bir an önce bir KDV indirimi bekliyoruz. Yoksa hiçbir esnaf hayatta kalamayacak. Hiç kimse iş yapamıyor.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ayzin

Siz bir şezlongu fahiş fiyata kiralarsaniz olacagi bu (:

serdar yetik

Yurt disi tatili daha mantikli fiyatlar daha makul cunku

Okunmuş Yobaz Tükürüğü

Vallahi kim olursa kepenk kapatmak üzücüdür, yıkıcıdır ama kardeşim yerli turist politikanız acayip kırdı insanları. Onuda gectim yabancı turiste yapılanlar ... Devamını Gör