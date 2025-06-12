Marmaris’te Turizimci İsyanı: "Hiç Kimse Ayakta Kalamayacak"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

Son olarak Muğla’nın Marmaris ilçesinden paylaşılan bir videoda sahillerin boş olduğu yer aldı. Paylaşımı yapan turizimci, “Bu sene zor olacak. Hiç kimse ayakta kalamayacak” ifadelerini kullandı.