En Yüksek Abone ve İzlenme Sayılarına Ulaşan Yeme İçme Kanalları Sıralandı

Yeme içme ve gurmelik konseptli kanallar YouTube Türkiye'nin temel taşlarından biri. Şehir şehir hatta ülke ülke gezenler, belli başlı lezzetleri takip edenler, pratik tariflerle yemek yapmaya teşvik edenler ve yeme içme rekorları kıranlarla bu konsept oldukça geniş ve izleyiciyi çeken dev bir alan. Tabii talep bu kadar fazla olunca rekabet de fazla oluyor ve bu kanallar her geçen gün büyüyor.

Marketing Türkiye yeme içme alanında Türkiye'nin en başarılı kanallarını sıraladı. Influencerlar ve fenomenlerin çoğunlukta olduğu listede yemek.com başarısıyla dikkat çekti.