onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En Yüksek Abone ve İzlenme Sayılarına Ulaşan Yeme İçme Kanalları Sıralandı

En Yüksek Abone ve İzlenme Sayılarına Ulaşan Yeme İçme Kanalları Sıralandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2025 - 11:47

Yeme içme ve gurmelik konseptli kanallar YouTube Türkiye'nin temel taşlarından biri. Şehir şehir hatta ülke ülke gezenler, belli başlı lezzetleri takip edenler, pratik tariflerle yemek yapmaya teşvik edenler ve yeme içme rekorları kıranlarla bu konsept oldukça geniş ve izleyiciyi çeken dev bir alan. Tabii talep bu kadar fazla olunca rekabet de fazla oluyor ve bu kanallar her geçen gün büyüyor.

Marketing Türkiye yeme içme alanında Türkiye'nin en başarılı kanallarını sıraladı. Influencerlar ve fenomenlerin çoğunlukta olduğu listede yemek.com başarısıyla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzlenme sayılarında yaklaşık 2.4 milyar görüntülemeyle Tuna Tavus lider.

İzlenme sayılarında yaklaşık 2.4 milyar görüntülemeyle Tuna Tavus lider.

Onu Buğra Kahraman ve yemek.com takip ediyor.

Abone sayısında Tuna Tavus liderliği elinde tutarken hemen ardından yemek.com geliyor.

Abone sayısında Tuna Tavus liderliği elinde tutarken hemen ardından yemek.com geliyor.

Aylık abone artışı ortalamasında da lider aynı. İkinci sırada ise Oha Diyorum'dan tanıdığımız Fırat Sobutay var.

Aylık abone artışı ortalamasında da lider aynı. İkinci sırada ise Oha Diyorum'dan tanıdığımız Fırat Sobutay var.

Buğra Karaman az ama öz video atarak ortalama izlenmede zirvede.

Buğra Karaman az ama öz video atarak ortalama izlenmede zirvede.

Aylık ortalama izlenmelerde de Tuna Tavus lider.

Aylık ortalama izlenmelerde de Tuna Tavus lider.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Burak

Tuna nasıl birinci oluyor aklım almadı adam sadece ve sadece yiyor . Yemek.com Ferhat Şef ve diğerleri resmen ders verirken sadece hazırı yiyen insanlara han... Devamını Gör

Bozkurt

Hem sağlıksız beslenip hem de Herkül vücuduna sahip olunabiliyormuş demek ki.