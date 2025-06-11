Zayıflamak İçin İçtiği Bitki Çayları Sonu Oluyordu: Karaciğer Yetmezliği Nedeniyle Komaya Girdi
Aksaray'da yaşayan 24 yaşındaki Büşra K., zayıflamak isterken canından oluyordu. Zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketen Büşra, bir süre sonra karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Genç kadın karaciğer nakliyle yaşama tutundu.
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Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerinden etti.
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Durumunun daha da kötüleşen Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray'da yapıldı, durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edildi.
İşte doktorun açıklaması:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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