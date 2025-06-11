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Zayıflamak İçin İçtiği Bitki Çayları Sonu Oluyordu: Karaciğer Yetmezliği Nedeniyle Komaya Girdi

Zayıflamak İçin İçtiği Bitki Çayları Sonu Oluyordu: Karaciğer Yetmezliği Nedeniyle Komaya Girdi

Aksaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 23:53

Aksaray'da yaşayan 24 yaşındaki Büşra K., zayıflamak isterken canından oluyordu. Zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketen Büşra, bir süre sonra karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Genç kadın karaciğer nakliyle yaşama tutundu.

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Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerinden etti.

Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerinden etti.

Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak için poşetli bitki çayları tüketmeye başladı.İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

 Günlük 4 fincana kadar bitki çayı içen ve aynı zamanda ağrı kesici ilaçlar da kullanan Büşra K'nin bir süre sonra ellerinde kırmızı benekler oluştu. Belirtiler bununla da kalmadı ve beneklere eklem ağrıları da eklendi.

Durumunun daha da kötüleşen Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray'da yapıldı, durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edildi.

Durumunun daha da kötüleşen Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. İlk müdahalesi Aksaray'da yapıldı, durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edildi.

Sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Bunun üzerine ulusal acil organ bekleme listesine alındı.

24 saat içinde uygun donör bulunan ve karaciğer nakli yapılan Büşra K, 'Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum onlar da öğünlere ekliyorlardı ben de iyi geldiğini düşünüyordum kendi vücuduma ama kötü geliyormuş tabi' dedi. 

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Asif Aslaner, 'Hastamız biraz hafif kilolu olduğundan dolayı ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar çaylar, onların neticesinde karaciğeri çok zarar gördü ve bu masum gibi gördüğümüz bir çay karaciğer nakliyle sonuçlandı' diye belirtti.

İşte doktorun açıklaması:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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