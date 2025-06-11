Zayıflamak İçin İçtiği Bitki Çayları Sonu Oluyordu: Karaciğer Yetmezliği Nedeniyle Komaya Girdi

Sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Bunun üzerine ulusal acil organ bekleme listesine alındı.

24 saat içinde uygun donör bulunan ve karaciğer nakli yapılan Büşra K, 'Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum onlar da öğünlere ekliyorlardı ben de iyi geldiğini düşünüyordum kendi vücuduma ama kötü geliyormuş tabi' dedi.

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Asif Aslaner, 'Hastamız biraz hafif kilolu olduğundan dolayı ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar çaylar, onların neticesinde karaciğeri çok zarar gördü ve bu masum gibi gördüğümüz bir çay karaciğer nakliyle sonuçlandı' diye belirtti.