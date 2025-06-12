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Başkan Cemil Tugay Açıkladı: "1030 Kişiyi İşten Çıkarıyoruz"

Başkan Cemil Tugay Açıkladı: "1030 Kişiyi İşten Çıkarıyoruz"

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.06.2025 - 12:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesinde işçi grevi yaşanmıştı. DİSK’e bağlı sendika “Eşit işe eşit maaş” sloganı ile greve çıkmış ve 7 gün süren grev sonrasında belediye ile sendikanın anlaştığı açıklanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bugün belediyede çalışan 1030 kişinin işten çıkarma işlemlerinin başladığını açıkladı.

Tugay ayrıca sendika temsilcilerinin belediyede çalışan akrabalarının da iş sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 23 bin işçi bayramdan önce greve çıkmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 23 bin işçi bayramdan önce greve çıkmıştı.

Yaklaşık 7 gün süren grev boyunca kentte hayat durmuştu. Belediye görevlileri ve sendika temsilcilerinin yaptığı görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandığı duyurulmuş ve grev sona ermişti.

Başkan Cemil Tugay işten kaç kişinin çıkarılacağını açıkladı.

Başkan Cemil Tugay işten kaç kişinin çıkarılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, belediyede çalışan 1030 kişinin işten çıkarıldığını açıkladı.

İşten çıkarma nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Tugay, yaşananların tek sorumlusunun sendika olduğunu söyledi.

Sendika temsilcilerinin akrabaları da işten çıkarılacakmış.

Sendika temsilcilerinin akrabaları da işten çıkarılacakmış.

Grev zamanında Genel-İş Sendikası'nın İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün 58 akrabasının belediyede çalıştığını iddia edilmişti. 

Başkan Cemil Tugay iddiaları araştırdıklarını ve sendika başkanın akrabalarının da işten çıkarılacağını ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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