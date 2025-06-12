Başkan Cemil Tugay Açıkladı: "1030 Kişiyi İşten Çıkarıyoruz"
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesinde işçi grevi yaşanmıştı. DİSK’e bağlı sendika “Eşit işe eşit maaş” sloganı ile greve çıkmış ve 7 gün süren grev sonrasında belediye ile sendikanın anlaştığı açıklanmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise bugün belediyede çalışan 1030 kişinin işten çıkarma işlemlerinin başladığını açıkladı.
Tugay ayrıca sendika temsilcilerinin belediyede çalışan akrabalarının da iş sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 23 bin işçi bayramdan önce greve çıkmıştı.
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Başkan Cemil Tugay işten kaç kişinin çıkarılacağını açıkladı.
Sendika temsilcilerinin akrabaları da işten çıkarılacakmış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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