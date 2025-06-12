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Yüzbinlerce Cep Telefonuna Dün Gece Gelen ‘Hatalı Deprem Bildirimi’ Kullanıcıları Korkuttu

Yüzbinlerce Cep Telefonuna Dün Gece Gelen ‘Hatalı Deprem Bildirimi’ Kullanıcıları Korkuttu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2025 - 11:43

Depremler öncesi cep telefonlarına ‘deprem uyarısı’ bildirimi gönderen Deprem Ağı uygulaması dün gece büyük paniğe neden oldu. AFAD’in dün gece 02.33'te Marmara Denizi’nde meydana gelen ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyurduğu depremi, uygulama kullanıcılarına 4.7 olarak duyurdu. Paniğe neden olan uyarının yanlış olduğu AFAD’ın açıklaması sonrası ortaya çıktı.

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Marmara Denizi'nde dün gece Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde dün gece Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında saat 02.33'te 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 8,36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Ağı uygulamasının bildirimi kullanıcılarını korkuttu!

Deprem Ağı uygulamasının bildirimi kullanıcılarını korkuttu!

Binlerce kullanıcıya sahip olan Deprem Ağı isimli uygulama, yaşanan depremler öncesinde yaptığı uyarılar ile sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez yaptığı bildirim kullanıcıların korkmasına neden oldu. 

AFAD’ın 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depremden kısa bir süre önce uygulamadan kullanıcılarına “4.7’lik deprem” bildirimi gönderildi. 

Kullanıcılarında panik yaşanmasına neden olan bildirim, AFAD’ın yaptığı 3.5 açıklaması sonrasında yerini rahatlamaya bıraktı.

Kullanıcılarında paniğe neden olan bildirim sonrasında uygulamanın sohbet bölümünde büyük tepki oluştu.

Kullanıcılarında paniğe neden olan bildirim sonrasında uygulamanın sohbet bölümünde büyük tepki oluştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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