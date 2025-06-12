Yüzbinlerce Cep Telefonuna Dün Gece Gelen ‘Hatalı Deprem Bildirimi’ Kullanıcıları Korkuttu

Binlerce kullanıcıya sahip olan Deprem Ağı isimli uygulama, yaşanan depremler öncesinde yaptığı uyarılar ile sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez yaptığı bildirim kullanıcıların korkmasına neden oldu.

AFAD’ın 3.5 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depremden kısa bir süre önce uygulamadan kullanıcılarına “4.7’lik deprem” bildirimi gönderildi.

Kullanıcılarında panik yaşanmasına neden olan bildirim, AFAD’ın yaptığı 3.5 açıklaması sonrasında yerini rahatlamaya bıraktı.