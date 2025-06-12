Yüzbinlerce Cep Telefonuna Dün Gece Gelen ‘Hatalı Deprem Bildirimi’ Kullanıcıları Korkuttu
Depremler öncesi cep telefonlarına ‘deprem uyarısı’ bildirimi gönderen Deprem Ağı uygulaması dün gece büyük paniğe neden oldu. AFAD’in dün gece 02.33'te Marmara Denizi’nde meydana gelen ve büyüklüğünün 3.5 olduğunu duyurduğu depremi, uygulama kullanıcılarına 4.7 olarak duyurdu. Paniğe neden olan uyarının yanlış olduğu AFAD’ın açıklaması sonrası ortaya çıktı.
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Marmara Denizi'nde dün gece Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem Ağı uygulamasının bildirimi kullanıcılarını korkuttu!
Kullanıcılarında paniğe neden olan bildirim sonrasında uygulamanın sohbet bölümünde büyük tepki oluştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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