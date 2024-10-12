12 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Ekim Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel tanıtımında anlattığı acı dolu hikaye ile herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız’ın hikayesini sizler için derledik. Cemile Yıldız’ın şikayeti sebebiyle eve gelen polislere, “Götürürseniz, ben karımı öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim” dediği daha sonra da çocuklarını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı. Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımında anlattıklarından sonra herkesi gözyaşlarına boğan Cemile Yıldız, yaşadıklarını Temmuz ayında Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a anlatmıştı. İşte Cemile Yıldız'ın acı dolu hikayesi...
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü'nü, Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri 'Ayşe' filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile 'Mukadderat' filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu. Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirtirken Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.
Okan Buruk, TV100 ekranlarında soruları yanıtladı. Ümit Karan'ın Mourinho ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Okan Buruk, sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafla ilgili de açıklama yaptı.
Kreş arkadaşının ismini doğru telaffuz edemeyen minik kız, yüzümüzdeki tebessüm oldu! 7 yaşındaki kızının kreş anısını anlatan babaya gelen yorumlar ise çocukların masumiyetini ve mükemmelliğini bir kez daha ortaya koydu. Gelin, çocukları zorlayan isimlere birlikte göz atalım.
Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un Yaşanması En Zor İkinci İl Olmasını Yorumladı: "Gelmesinler, İstemiyoruz"
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, değişmesi gündemde olan anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada 3. Maddenin değişebileceği sinyalini verdi. Kurtulmuş açıklamasında Anayasa’daki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabirinin değiştirilebileceğini belirtti.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile gündeme gelen yeni vergi paketi, gündeme bomba gibi düştü. Kredi kartından alınacak 750 liralık vergi ve oyuncaktan kol saatine pek çok kalemin ÖTV kapsamına girmesi konuşulan vergi paketine, astrolojik yorum ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi!
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağına dair haberlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sokak Röportajında Son Dönemde Yaşananları Yorumlayan Bir Baba Ebeveyn Olmanın Sorumluluklarını Hatırlattı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın katledildiği görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gebze'ye boykot ise yayınevlerinden geldi. Yayınevleri, önümüzdeki günlerde şehirde gerçekleştirmesi planlanan 'Gebze Kitap Fuarı'na katılmayacaklarını açıkladılar.
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Sarp Bozkurt’un başrolünde olduğu Galata filmi de gösterildi. Filme Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelere kızdığı iddia edilen Sarp Bozkurt’un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih etti.
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