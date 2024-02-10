10 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Şubat Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, il başkanlığının önünde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dönüşüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü, tedavi süreci ve Türkiye'ye dönme planlarından söz eden Kıraç, ikinci uzay misyonu için tarih verdi. Alper Gezeravcı'dan sonra Tuva Cihangir Atasever uzaya gidecek.
Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan uyarıda Pazartesi günü Libya üzerinden çamurlu yağmur geleceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada “Karışımın içindekilerine baktığımızda yüzde 15 Libya tozu, yüzde 85 Ege-Akdeniz yağmuru gözükmektedir” denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burnunu silmek için duraklayınca yürüyen merdivene önden binen doktorların yukarı çıkan merdivenden aşağı inmeye çalışması goygoycuların diline düştü.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Girona’yı 4-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın 90. Dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Arda’nın kazandırdığı penaltı sonrasında takım arkadaşı Camavinga ile yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
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Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı. Geçtiğimiz saatlerde Tayyargillerin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ancak sakınan göze çöp battı ve organizasyon şirketi fiyaskosu güldürdü.
Dolandırıcılar yeni yöntemlerinde çirkinlikte sınır tanımadılar. Yapay zeka ve deep fake kullanan dolandırıcılar, fotoğraflarını aldıkları kadınlarından çıplak hale getirerek, bunların yayınlanmaması karşılığında para talep etti.
Hani bazen Allah özene bözene yaratmış diyoruz ya. Şey bazen o Allah olmuyor da Estetik cerrahın gücü oluyor. İşte estetiğin gücünü kanıtlayan o ünlüler... 👇
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
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Şubat ayında gerçekleşen benzin, dizel, otogaz ve elektrikli araç tüketim analizi otomobil sahiplerini hayrete düşürdü.
Peter Keller, 2012 yılında kızını ve karısını öldürmeden önce cinayeti anlattığı videoyla o dönem infial yaratmıştı. Birçok dedektif hikayesinde konu alan cinayeti sizler için en ince detayına kadar anlattık!
Çevirmenlerimizin yeri geldiğinde kafasına göre at koşturduğu yeri geldiğinde yaratıcılıkta sınır tanımadığı o efsane dizi ve film altyazılarını derledik! 👇
Kaosların kraliçesi İrem Derici'den geçtiğimiz saatlerde tüm müzik sektörüne bomba gibi bir gönderme geldi.
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