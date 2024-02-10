Kilometrede Hangisi Ne Yakıyor? Şubat Ayının Benzin, Dizel, Otogaz ve Elektrikli Araç Tüketim Karşılaştırması
Kilometrede Hangisi Ne Yakıyor? Şubat Ayının Benzin, Dizel, Otogaz ve Elektrikli Araç Tüketim Karşılaştırması
Kaynak: https://www.arabahabercisi.com/yakit-...
Şubat ayında gerçekleşen benzin, dizel, otogaz ve elektrikli araç tüketim analizi otomobil sahiplerini hayrete düşürdü.
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Araba sahipleri için en mühim meselelerden biri, kuşkusuz ki yakıt tüketimidir. Bildiğiniz gibi artan yakıt fiyatları, her geçen gün daha fazla dikkat çeker hale geldi.
Bunun sonucunda da araba sahipleri için kilometrede hangi yakıt türü ne kadar yakıyor? sorusu çok daha önemli bir hal almaya başladı.
@murattosunaraba isimli sosyal medya kullanıcısının gerçekleştirdiği Benzin, dizel, otogaz ve elektrikli araç tüketim karşılaştırması sonucunda ortaya kullanıcıları şaşırtan sonuçlar çıktı.
Yapılan karşılaştırma sonucunda 100 kilometrede 7.5 litre tüketen benzinli bir araba 295 TL yakıyor. Yani bu da kilometrede 2,95 TL yakıt tüketimine denk geliyor.
100 kilometrede 6 litre yakan dizel motorlu araba 250 TL yakıt tüketimi gerçekleştirirken, otogaz kullanan ve 100 kilometrede 10 litre yakan bir araba ise 100 kilometrede 208 TL'lik yakıt tüketimi gerçekleştirir.
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100 kilometrede 15 kWh tüketen elektrikli bir araba hızlı şarjla 100 kilometrede 131 TL'lik yakıt tüketirken 100 kilometrede 15 kWh tüketen elektrikli bir araba ev şarjıyla 100 kilometrede 39 lira yakıyor.
Tüm yakıt türlerinin karşılaştırmasına bakmak isteyenler için👇🏻 Siz bu karşılaştırma için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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