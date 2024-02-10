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Hava Forum’dan Uyarı! Araba Yıkatmayın, Camları Silmeyin; Çamur Yağmuru Geliyor!

Hava Forum’dan Uyarı! Araba Yıkatmayın, Camları Silmeyin; Çamur Yağmuru Geliyor!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.02.2024 - 22:11

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan uyarıda Pazartesi günü Libya üzerinden çamurlu yağmur geleceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada “Karışımın içindekilerine baktığımızda yüzde 15 Libya tozu, yüzde 85 Ege-Akdeniz yağmuru gözükmektedir” denildi. 

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Hava durumu, vatandaşlarca en sık takip edilen konuların başında geliyor.

Hava durumu, vatandaşlarca en sık takip edilen konuların başında geliyor.

Meteoroloji olaylarını haber veren sosyal medya hesapları da meydana gelebilecek olaylarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Meteoroloji olaylarını haber veren sosyal medya hesapları da meydana gelebilecek olaylarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Hava Forum tarafından son yapılan paylaşımda, Libya üzerinden Türkiye'ye doğru gelen hava olayının Akdeniz ve Ege bölgesindeki illerde de ciddi bir etki yaratması beklendiği ifade edildi.

Hava Forum tarafından son yapılan paylaşımda, Libya üzerinden Türkiye'ye doğru gelen hava olayının Akdeniz ve Ege bölgesindeki illerde de ciddi bir etki yaratması beklendiği ifade edildi.

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

'Arabanızı yıkatmayın, camları silmeyin. Pazartesi Libya üzerinden çamur içerikli yağmur geliyor... Karışımın içindekilerine baktığımızda yüzde 15 Libya tozu, yüzde 85 Ege-Akdeniz yağmuru gözükmektedir.'

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