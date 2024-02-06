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Meteoroloji Uyardı! Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Sağanak Fırtına ile Birlikte Geliyor

Meteoroloji Uyardı! Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Sağanak Fırtına ile Birlikte Geliyor

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.02.2024 - 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve yağışlar konusunda uyarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 

İşte, detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 9 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 9 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bayburt, Erzurum, Kars, Van, Şırnak, Iğdır. Turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise Rize, Ardahan ve Artvin oldu.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artıyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayları da bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artıyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayları da bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca, bu bölgelerde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Son yapılan hava durumu analizlerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlanma bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop ve Tokat çevreleri aralıklı yağış alacak. Ülkenin diğer bölgeleri ise genellikle az bulutlu olacak.

Yağışların çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde yağışların kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Bayburt çevreleri ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı!

Erzurum, Kars, Bayburt çevreleri ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı!

Erzurum, Kars ve Bayburt bölgelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklenirken, Ardahan'da ise yoğun kar yağışı (20-50 cm) tahmin ediliyor. 

Bölgedeki rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden esmesi ve kısa süreli fırtına oluşturması da söz konusu olabilir. Bu yoğun ve kuvvetli kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Yüksek bölgelerde buzlanma ve donma riski var. Ayrıca, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Trabzon çevreleri, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!

Trabzon çevreleri, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!

Trabzon'un çevre bölgeleri, özellikle doğu ilçeleri, Rize ve Artvin'in kuzey kısımları, yoğun yağmur ve sağanak yağışı (51-75kg/m2) bekleyişinde. Bu bölgelerdeki 700 metrenin üzerindeki yüksekliklerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) tahmin ediliyor. 

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli bir şekilde ve kısa süreli fırtına biçiminde esmesi bekleniyor. Bu yoğun ve kuvvetli yağışlar, ulaşımda aksamalara, yüksek bölgelerde buzlanma ve don olaylarına, tipiye, eğimli ve kar örtüsünün kalın olduğu bölgelerde çığ oluşumlarına, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuz durumlara yol açabilir.

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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgarın yönünün ve hızının değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de rüzgarın kuzeybatıdan, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneybatıdan esmesi ve hızının kısa süreliğine 40-80 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu durum, çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği için, bölgede yaşayanların ve bölgeye seyahat edecek olanların tedbirli ve dikkatli olmaları önem taşıyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesi var!

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesi var!

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsü bulunan eğimli alanlar çığ tehlikesi taşımaktadır.

İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'da bugün havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Megakente yağış beklenmiyor. İzmir ve Ankara'da da benzer bir tablo söz konusu.

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