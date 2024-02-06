Meteoroloji Uyardı! Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Sağanak Fırtına ile Birlikte Geliyor

Son yapılan hava durumu analizlerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer yoğun bulutlanma bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop ve Tokat çevreleri aralıklı yağış alacak. Ülkenin diğer bölgeleri ise genellikle az bulutlu olacak.

Yağışların çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde yağışların kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.