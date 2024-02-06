Meteoroloji Uyardı! Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Sağanak Fırtına ile Birlikte Geliyor
Meteoroloji Uyardı! Yoğun Kar Yağışı ve Kuvvetli Sağanak Fırtına ile Birlikte Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyrederken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve yağışlar konusunda uyarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
İşte, detaylar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 9 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artıyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayları da bekleniyor.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Erzurum, Kars, Bayburt çevreleri ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı!
Trabzon çevreleri, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesi var!
İstanbul'da kar yağacak mı?
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