İnternet Dolandırıcılarının Çirkin Yöntemi: Kadınların Fotoğraflarını 'Çıplak Fotoğraf' Yapıp Para İstiyorlar
İnternet Dolandırıcılarının Çirkin Yöntemi: Kadınların Fotoğraflarını 'Çıplak Fotoğraf' Yapıp Para İstiyorlar
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/dolandiricil...
Dolandırıcılar yeni yöntemlerinde çirkinlikte sınır tanımadılar. Yapay zeka ve deep fake kullanan dolandırıcılar, fotoğraflarını aldıkları kadınlarından çıplak hale getirerek, bunların yayınlanmaması karşılığında para talep etti.
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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, sanal dolandırıcıların genç kadınları kandırarak tuzağa düşürdüğünü ortaya çıkardı. Gazete, yapay zeka ve deep-fake videolar ile bikinili fotoğraflarını gönderen kadınların "çırılçıplak soyulduğunu" aktardı.
Her 3 İngiliz'den birinin kandırıldığı belirtilirken şantaja uğrayan kadınlardan yaklaşık 100 milyon dolar para istendiği de belirtildi. Fotoğrafların kaldırılması için insanlara şantaj yapıldığına dikkat çekilirken dolandırıcıların masum bir tatil selfiesini pornografik içeriğe çevirdiği de belirtildi.
The Sun gazetesinin haberinde bazı siber dolandırıcıların kadınların sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki kıyafetlerinin nasıl silineceği ve çıplak görünmesi için yapılacakları gösterdiği bir eğitim videosu hazırladıkları da kayıtlara geçti.
Dolandırıcıların özellikle yalnız kadınları kandırdıkları belirtilirken aynı zamanda sahte profil hazırlayarak insanları dolandırdıkları da belirtildi. Birçok dolandırıcının ChatGPT gibi yapay zeka yazılımlarını kullanarak insanlarla sohbet ettiklerini de aktardı.
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korkunç bi yere gidiyor teknoloji.
daha az önce yapay zeka dediğim için utanan ben🤦🏻♀️
Her yere koymayın fotoğraflarınızı
Bu bu çok ürkütücü ve korkunç bir şey 😵💫