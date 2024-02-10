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Goygoy
Herkesin Kızına Aşık Olduğunu Düşünen Anneden Aile Evinden Tava Çalan Öğretmene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Herkesin Kızına Aşık Olduğunu Düşünen Anneden Aile Evinden Tava Çalan Öğretmene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Goygoy
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
10.02.2024 - 20:00

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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1. Hiçbirimiz beklemiyorduk...

1. Hiçbirimiz beklemiyorduk...
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2. 👇🏻

2. 👇🏻
twitter.com

3. Dünya hassas kalpliler için bir cehennem.

3. Dünya hassas kalpliler için bir cehennem.
twitter.com

4. Horozla poz vermeyen de...

4. Horozla poz vermeyen de...
twitter.com

5. Dünyanın en iyi masası olabilir.

5. Dünyanın en iyi masası olabilir.
twitter.com
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6. Anneler...

6. Anneler...
twitter.com

7. Haklı bir isyan.

7. Haklı bir isyan.
twitter.com

8. Umarız kaçırmamıştır...

8. Umarız kaçırmamıştır...
twitter.com

9. Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor.

9. Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor.
twitter.com

10. 👇🏻

10. 👇🏻
twitter.com
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11. Üzücü ama doğru.

11. Üzücü ama doğru.
twitter.com

12. 👇🏻

12. 👇🏻
twitter.com

13. Anlayana!

13. Anlayana!
twitter.com

14. 👇🏻

14. 👇🏻
twitter.com

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