Herkesin Kızına Aşık Olduğunu Düşünen Anneden Aile Evinden Tava Çalan Öğretmene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Herkesin Kızına Aşık Olduğunu Düşünen Anneden Aile Evinden Tava Çalan Öğretmene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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1. Hiçbirimiz beklemiyorduk...
2. 👇🏻
3. Dünya hassas kalpliler için bir cehennem.
4. Horozla poz vermeyen de...
5. Dünyanın en iyi masası olabilir.
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6. Anneler...
7. Haklı bir isyan.
8. Umarız kaçırmamıştır...
9. Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor.
10. 👇🏻
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11. Üzücü ama doğru.
12. 👇🏻
13. Anlayana!
14. 👇🏻
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