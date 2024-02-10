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İkinci Uzay Misyonu İçin Tarih Verildi! Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Uzay Yolcusu!

İkinci Uzay Misyonu İçin Tarih Verildi! Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Uzay Yolcusu!

Uzay Alper Gezeravcı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.02.2024 - 19:47

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dönüşüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü, tedavi süreci ve Türkiye'ye dönme planlarından söz eden Kıraç, ikinci uzay misyonu için tarih verdi. Alper Gezeravcı'dan sonra Tuva Cihangir Atasever uzaya gidecek. 

İşte, ikinci uzay misyonu için yapılan planlar...

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü! Sıra Tuva Cihangir Atasever'de!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü! Sıra Tuva Cihangir Atasever'de!

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya indi. Gezeravcı'nın ilk tedavisi gerçekleşti ve Türkiye'ye dönmesi için plan yapıldı. 

Sağlık kontrolleri 3 ila 7 gün sürecek olan Gezeravcı, uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Deneylerin sonuçlarının değerlendirmesi ise devam ediyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaptığı çalışmaların ardından 2 bin deney literatüre geçti!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaptığı çalışmaların ardından 2 bin deney literatüre geçti!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamada deneylerin literatüre geçtiğinden söz etti. Açıklamasında, akademik çalışmaların devam edeceğine değinen Kıraç, Türkiye'nin tüm illerinden Gezeravcı'ya davet olduğuna da işaret etti. İşte, Kıraç'ın yaptığı o açıklama: 

'Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır. Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda. Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek. Türkiye'nin tüm illerinden Alper'e davet var. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Gençler Alper abilerini dört gözle beklesinler. Alper abileri gelecek. O da onlarla kavuşmayı bekliyor.'

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için tarih verildi!

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için tarih verildi!

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Nisan ayını işaret etti. İkinci astronot Tuva Cihangir Atasever, yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderilecek. Genç astronot Atasever ise 7 deney gerçekleştirecek. 

Kıraç, 'Nisanı'n ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor.' diyerek ikinci uzay

Peki, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever Kimdir?

Peki, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever Kimdir?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kaliforniya Üniversitesi'nde yapmıştır. 

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Atasever, yaklaşık 5 sene kadar Roketsan'da Aviyonik Mühendisi olarak görev almıştır. Atasever, Mayıs 2022'de Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için seçilmiştir. 

Atasever'in Nisan ayında Türkiye'nin uzaya giden ikinci ticari astronotu olması planlanmaktadır.

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