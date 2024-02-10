İkinci Uzay Misyonu İçin Tarih Verildi! Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Uzay Yolcusu!
İkinci Uzay Misyonu İçin Tarih Verildi! Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Uzay Yolcusu!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dönüşüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü, tedavi süreci ve Türkiye'ye dönme planlarından söz eden Kıraç, ikinci uzay misyonu için tarih verdi. Alper Gezeravcı'dan sonra Tuva Cihangir Atasever uzaya gidecek.
İşte, ikinci uzay misyonu için yapılan planlar...
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü! Sıra Tuva Cihangir Atasever'de!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaptığı çalışmaların ardından 2 bin deney literatüre geçti!
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu için tarih verildi!
Peki, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever Kimdir?
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