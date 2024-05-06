Tuva Cihangir Atasever Kimdir? Alper Gezeravcı'nın Ardından Uzay Serüveni Yaşayacak İsmi Yakından Tanıyoruz
Tuva Cihangir Atasever Kimdir? Alper Gezeravcı'nın Ardından Uzay Serüveni Yaşayacak İsmi Yakından Tanıyoruz
SpaceX ile uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı yolcuğunu tamamladı. Uzay serüvenini yaşayacak ikinci kişi Tuva Cihangir Atasever olacak. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever ne iş yapıyor, eğitim durumu ne?
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte uzaya gidecek iki Türk'ün ismileri açıklanmıştı.
Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da uzay yolculuğuna başlamıştı.
Tuva Cihangir Atasever Kimdir?
Tuva Cihangir Atasever'in Eğitim Hayatı
Tuva Cihangir Atasever'in Mesleği
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Tuva Cihangir Atasever Ne Zaman Uzaya Gidecek?
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