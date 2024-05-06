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Tuva Cihangir Atasever Kimdir? Alper Gezeravcı'nın Ardından Uzay Serüveni Yaşayacak İsmi Yakından Tanıyoruz

Tuva Cihangir Atasever Kimdir? Alper Gezeravcı'nın Ardından Uzay Serüveni Yaşayacak İsmi Yakından Tanıyoruz

Kimdir
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 16:39

SpaceX ile uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı yolcuğunu tamamladı. Uzay serüvenini yaşayacak ikinci kişi Tuva Cihangir Atasever olacak. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever ne iş yapıyor, eğitim durumu ne?

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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte uzaya gidecek iki Türk'ün ismileri açıklanmıştı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte uzaya gidecek iki Türk'ün ismileri açıklanmıştı.

TEKNOFEST'te ismi açıklanan iki isimden ilki,  Alper Gezeravcı geçtiğimiz aylarda uzay misyonunu tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer isim de Tuva Cihangir Atasever olmuştu.

Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da uzay yolculuğuna başlamıştı.

Alper Gezeravcı'nın aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı 19 Ocak'ta Türkiye saati ile 00:49'da uzay yolculuğuna başlamıştı.

SpaceX'in uzay aracı ile atmosferi aşan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın dünyaya geri dönmesinden sonra gözler Tuva Cihangir Atasever'e çevrildi.

Tuva Cihangir Atasever Kimdir?

Tuva Cihangir Atasever Kimdir?

Uzaya çıkacak yedek isim olarak açıklanan Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya geldi. Atasever, Ankara Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Tuva Cihangir Atasever'in Eğitim Hayatı

Tuva Cihangir Atasever'in Eğitim Hayatı

Lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Atasever, yüksek lisans eğitimine devam etti.

Tuva Cihangir Atasever yüksek lisans eğitimini University Of California'da Elektrik-elektronik mühendisliği alanında tamamladı.

Tuva Cihangir Atasever'in Mesleği

Tuva Cihangir Atasever'in Mesleği

Tuva Cihangir Atasever'in mesleği Aviyonik Sistem Mühendisliğidir. 

Tuva Cihangir Atasever, 5 yıl boyunca Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan Roketsan'da çalışmıştır.

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Tuva Cihangir Atasever Ne Zaman Uzaya Gidecek?

Tuva Cihangir Atasever Ne Zaman Uzaya Gidecek?

Tuva Cihangir Atasever'in Nisan ayında uzay misyonuna başlaması bekleniyordu. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmamakta.

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu da Virgin Galactic merkezli olacak. Atasever yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderilecek ve yaklaşık 7 deney gerçekleştirecek.

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