Tuva Cihangir Atasever Kimdir? Alper Gezeravcı'nın Ardından Uzay Serüveni Yaşayacak İsmi Yakından Tanıyoruz

Tuva Cihangir Atasever'in Nisan ayında uzay misyonuna başlaması bekleniyordu. Ancak şu an için resmi bir açıklama bulunmamakta.

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu da Virgin Galactic merkezli olacak. Atasever yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderilecek ve yaklaşık 7 deney gerçekleştirecek.