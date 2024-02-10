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Scarlett Johansson'ın Yeni Filminden Back to Black Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

Scarlett Johansson'ın Yeni Filminden Back to Black Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi film
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
11.02.2024 - 00:17

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬

Kaynak: https://twitter.com/popgek
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Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın başrollerini üstlendiği Anyone But You, ülkemizde 23 Şubat'ta Senden Başka adıyla vizyona girecek.

Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın başrollerini üstlendiği Anyone But You, ülkemizde 23 Şubat'ta Senden Başka adıyla vizyona girecek.

Scarlett Johansson, gerçek bir suç hikayesinden uyarlanacak Featherwood'un başrolünü üstlenecek.

Scarlett Johansson, gerçek bir suç hikayesinden uyarlanacak Featherwood'un başrolünü üstlenecek.

Johansson filmde, beyaz üstünlükçüsü ve neo-Nazi hapishane çetesi Teksas Aryan Kardeşliği'nin yakalanması için FBI'a önemli bilgiler veren Carol Blevins'e hayat verecek.

Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni bir afiş yayımlandı.

Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni bir afiş yayımlandı.

Invincible'ın 2. sezon 2. kısmından bir afiş yayımlandı.

Invincible'ın 2. sezon 2. kısmından bir afiş yayımlandı.

Dune: Part Two'dan yeni bir afiş yayımlandı.

Dune: Part Two'dan yeni bir afiş yayımlandı.
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Toy Story 5, 2026'da vizyona girecek.

Toy Story 5, 2026'da vizyona girecek.

Tom Holland, yönetmenliğini Jamie Lloyd'un üstlendiği yeni Romeo & Juliet sahne uyarlamasının Romeo'su olacak.

Tom Holland, yönetmenliğini Jamie Lloyd'un üstlendiği yeni Romeo & Juliet sahne uyarlamasının Romeo'su olacak.

Carl Weathers, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Carl Weathers, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kung Fu Panda 4'ten yeni bir görsel yayımlandı.

Kung Fu Panda 4'ten yeni bir görsel yayımlandı.

The Picture of Dorian Gray tiyatro uyarlamasından Sarah Snook'a ilk bakış.

The Picture of Dorian Gray tiyatro uyarlamasından Sarah Snook'a ilk bakış.
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A Quiet Place: Day One filminden ilk afiş yayımlandı.

A Quiet Place: Day One filminden ilk afiş yayımlandı.

Peacemaker dizisinin 2. sezon senaryosu tamamlandı.

Peacemaker dizisinin 2. sezon senaryosu tamamlandı.

Amy Winehouse'un hayatını konu alan Back to Black filminden ilk fragman yayımlandı.

Moana 2'den ilk tanıtım yayımlandı.

Inside Out 2 filminden yeni bir tanıtım yayımlandı.

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