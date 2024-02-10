Scarlett Johansson'ın Yeni Filminden Back to Black Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Scarlett Johansson'ın Yeni Filminden Back to Black Fragmanına Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Kaynak: https://twitter.com/popgek
Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Gündemin öne çıkan konularını birlikte inceleyelim 🎬
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Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın başrollerini üstlendiği Anyone But You, ülkemizde 23 Şubat'ta Senden Başka adıyla vizyona girecek.
Scarlett Johansson, gerçek bir suç hikayesinden uyarlanacak Featherwood'un başrolünü üstlenecek.
Godzilla x Kong: The New Empire filminden yeni bir afiş yayımlandı.
Invincible'ın 2. sezon 2. kısmından bir afiş yayımlandı.
Dune: Part Two'dan yeni bir afiş yayımlandı.
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Toy Story 5, 2026'da vizyona girecek.
Tom Holland, yönetmenliğini Jamie Lloyd'un üstlendiği yeni Romeo & Juliet sahne uyarlamasının Romeo'su olacak.
Carl Weathers, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kung Fu Panda 4'ten yeni bir görsel yayımlandı.
The Picture of Dorian Gray tiyatro uyarlamasından Sarah Snook'a ilk bakış.
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A Quiet Place: Day One filminden ilk afiş yayımlandı.
Peacemaker dizisinin 2. sezon senaryosu tamamlandı.
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