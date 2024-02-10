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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yetişmek İçin Yürüyen Merdivenden Ters İnen Doktorlar Goygoycuların Diline Düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yetişmek İçin Yürüyen Merdivenden Ters İnen Doktorlar Goygoycuların Diline Düştü

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
10.02.2024 - 23:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burnunu silmek için duraklayınca yürüyen merdivene önden binen doktorların yukarı çıkan merdivenden aşağı inmeye çalışması goygoycuların diline düştü.

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Katıldıkları bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan burnunu silmek için duraklayınca ortalık karıştı.

Katıldıkları bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan burnunu silmek için duraklayınca ortalık karıştı.

Önden giden Fahrettin Koca ve diğer doktorlar, Erdoğan'ı beklemek için yukarı çıkan yürüyen merdiveni inmeye çalıştılar.

Önden giden Fahrettin Koca ve diğer doktorlar, Erdoğan'ı beklemek için yukarı çıkan yürüyen merdiveni inmeye çalıştılar.

İşte o anlar 👇🏻

Yürüyen merdivende takılan doktor ekibi goygoycuların diline düştü. Gelin, yorumlara birlikte bakalım!

Yürüyen merdivende takılan doktor ekibi goygoycuların diline düştü. Gelin, yorumlara birlikte bakalım!

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