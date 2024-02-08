Karşı Cinsten Soğutan Özellikleri Paylaşarak Hepimizin Duygularına Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları
Karşı Cinsten Soğutan Özellikleri Paylaşarak Hepimizin Duygularına Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları
Karşı cinsten soğumalarına neden olan özellikleri paylaşan Twitter kullanıcıları bir nevi duygularımıza tercüman oldu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları kahkahaya boğdu.
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Sevmek de sevilmek de dünyanın en güzel duyguları. Hepimizin de bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyoruz.
Ancak bazen herhangi bir olay ya da haraket karşısında karşımızdaki kişiden beklenmedik şekilde soğuyabiliyoruz. Peki karşı cinsin hangi özelliği bir anda buz kestirir?
Gelin karşı cinsten soğumalarına neden olan özellikleri paylaşan Twitter kullanıcılarının yanıtlarına birlikte bakalım!
Çok rahat çok profesyonel 👇🏻
Uyuyan adamdan nefret!
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Doğru...
Belirsizlik sevmeyenlerin haklı isyanı.
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Mizah önemli.
İkizler burcu nefretini biraz azaltalım...
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Dünya hassas kalpliler için cehennem gerçekten!
🤢
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Renkler ve zevkler...
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Var olması?
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