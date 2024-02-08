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Karşı Cinsten Soğutan Özellikleri Paylaşarak Hepimizin Duygularına Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları

Karşı Cinsten Soğutan Özellikleri Paylaşarak Hepimizin Duygularına Tercüman Olan Twitter Kullanıcıları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.02.2024 - 21:59

Karşı cinsten soğumalarına neden olan özellikleri paylaşan Twitter kullanıcıları bir nevi duygularımıza tercüman oldu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları kahkahaya boğdu.

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Sevmek de sevilmek de dünyanın en güzel duyguları. Hepimizin de bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyoruz.

Sevmek de sevilmek de dünyanın en güzel duyguları. Hepimizin de bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyoruz.

Ancak bazen herhangi bir olay ya da haraket karşısında karşımızdaki kişiden beklenmedik şekilde soğuyabiliyoruz. Peki karşı cinsin hangi özelliği bir anda buz kestirir?

Ancak bazen herhangi bir olay ya da haraket karşısında karşımızdaki kişiden beklenmedik şekilde soğuyabiliyoruz. Peki karşı cinsin hangi özelliği bir anda buz kestirir?

Gelin karşı cinsten soğumalarına neden olan özellikleri paylaşan Twitter kullanıcılarının yanıtlarına birlikte bakalım!

Gelin karşı cinsten soğumalarına neden olan özellikleri paylaşan Twitter kullanıcılarının yanıtlarına birlikte bakalım!

Çok rahat çok profesyonel 👇🏻

Çok rahat çok profesyonel 👇🏻
twitter.com

Uyuyan adamdan nefret!

Uyuyan adamdan nefret!
twitter.com
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Doğru...

Doğru...
twitter.com

Belirsizlik sevmeyenlerin haklı isyanı.

Belirsizlik sevmeyenlerin haklı isyanı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Mizah önemli.

Mizah önemli.
twitter.com

İkizler burcu nefretini biraz azaltalım...

İkizler burcu nefretini biraz azaltalım...
twitter.com
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Dünya hassas kalpliler için cehennem gerçekten!

Dünya hassas kalpliler için cehennem gerçekten!
twitter.com

🤢

🤢
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Renkler ve zevkler...

Renkler ve zevkler...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

Var olması?

Var olması?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

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twitter.com

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