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Sesli Panel Kullanmayı Öğrenen Kedinin Sürekli "Beni Öp" Butonuna Basması Size Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Sesli Panel Kullanmayı Öğrenen Kedinin Sürekli "Beni Öp" Butonuna Basması Size Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.02.2024 - 20:56

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Sesli panel kullanmayı öğrenen kedinin sürekli öpülmek istemesi sevgi bağımlılarına bir yerden tanıdık gelecek!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir aile, kedisiyle anlaşabilmek için sesli panel alarak kedilerine bu paneli kullanmayı öğretti.

Bir aile, kedisiyle anlaşabilmek için sesli panel alarak kedilerine bu paneli kullanmayı öğretti.

Paneli kullanmayı öğrenen kedinin sürekli "beni öp" butonuna basması karşısında ailenin sürekli gelip kedisini öpmesi, hayvanseverlerin kalplerini eritti.

Paneli kullanmayı öğrenen kedinin sürekli "beni öp" butonuna basması karşısında ailenin sürekli gelip kedisini öpmesi, hayvanseverlerin kalplerini eritti.

Öpücük bağımlısı kedinin halleri ise sevgi bağımlılarına çok tanıdık geldi!

Öpücük bağımlısı kedinin halleri ise sevgi bağımlılarına çok tanıdık geldi!

İşte öpücük bağımlısı kedinin videosu 👇🏻

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