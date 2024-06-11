10 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yıllar önce çıktığı programlarda kimseyi güldürmeyerek dikkat çeken stand up sanatçısı Özcan Özçelik'i yıllar sonra Testo Taylan buldu.
2. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya erkeklere sert bir çıkışta bulundu.
3. Seda Sayan'ın hem kendini hem yanındakileri 20 yaş gençleştiren meşhur filtrelerini bilmeyen yoktur. Daha önce bu filtrelerle Acun Ilıcalı, Safiye Soyman, Mustafa Sandal gibi isimleri, bir anda gençlik yıllarına ışınlamıştı.
5. Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile dün dünyaevine girdi. Nikah sırasında çok heyecanlanan Dizdar'ın soy ismini unutması dillere düştü!
6. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Demir bugün bir ameliyat geçirdi. Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Demir'i biricik sevgilisi elbette yalnız bırakmadı!
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7. Son günlerde dur durak bilmeyen Bircan Bali, tüm ünlüler camiasını bir güzel gömdükten sonra Kerimcan Durmaz'ı övmeye karar verdi! Yeni eril hali hakkında ne düşündüğü sorulan Bircan Bali, enteresan bir itirafta bulundu...
8. Ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanan Dünya Güzellerim'den Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li yeni poz geldi!
9. Bir dergiye kapak olan Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un kapak pozu sosyal medyada gündem oldu. Üç güzelin pozu ortalığı ateşe verdi!
10. İkinci sezonu tamamlayan Yalı Çapkını ekibi final kutlaması yaptı! O anlardan sızan videoda Afra Saraçoğlu'nun kendini kaybederek dans etmesi ve Mert Ramazan Demir'in de kendisine ayak uydurmaya çalışması kahkaha attırdı!
11. Son dönemlerin en popüler projelerinden biri olan Bahar dizisinin kötü kadın Rengin'i Ecem Özkaya, estetik iddialarını yanıtladı.
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12. Geçtiğimiz günlerde "başlarım erkeklere, erkolar kapatılsın" açıklamasında bulunan İrem Derici bu sefer de çocuk sahibi olma fikriyle ilgili konuştu!
13. İkinci sezonu tamamlayan Yalı Çapkını ekibi final kutlaması için bir araya geldi. Dans ederken kendinden geçen Afra Saraçoğlu bu sefer de baterinin başına geçti.
14. En son Mart ayında Emel Müftüoğlu vesilesiyle gördüğümüz Sezen Aksu, bu sefer veterinerde görüntülendi. Minik Serçe'nin son hali görenleri çok şaşırttı!
15. Eşi Burak Yamantürk'e deli divane aşık olan Özge Özpirinçci, yine sevdiceğine düştü! Buram buram aşk ve samimiyet kokan pozlar gönülleri şenlendirdi!
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