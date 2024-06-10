Güldürmeyen Adam Olarak Bilinen Özcan Özçelik Yıllar Sonra Testo Taylan'ın Programında Ortaya Çıktı
Güldürmeyen Adam Olarak Bilinen Özcan Özçelik Yıllar Sonra Testo Taylan'ın Programında Ortaya Çıktı
Yıllar önce çıktığı programlarda kimseyi güldürmeyerek dikkat çeken stand up sanatçısı Özcan Özçelik'i yıllar sonra Testo Taylan buldu.
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Bundan yaklaşık 10 yıl önce Yetenek Sizsiniz'de esprileriyle kimseyi güldürmeyen bir komedyen çıkmıştı, belki hatırlarsınız.
Hatta Alişan ve Çağla Şıkel'in programında sergilediği performans, onu tüm Türkiye'nin tanımasına sebep oldu.
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Çektiği videolarla konuşulan YouTuber Testo Taylan, yıllar sonra Özcan Özçelik'i buldu ve evinde ziyaret etti.
Özçelik şimdilerde simitçilik yaptığını ve kızlarının eve destek olduğunu söylüyor. Yıllar önce ona gülmeyip linç edenlere ise çok kırgın.
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Özcan Özçelik, Testo Taylan'ın yeniden gösteri yapma teklifini ise düşüneceğini açıkladı.
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