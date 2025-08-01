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1 Ağustos Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Ağustos Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.08.2025 - 21:42

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Uçak Durmadan Ayağa Kalkan Yolcular Ortalığı Karıştırdı

Uçak Durmadan Ayağa Kalkan Yolcular Ortalığı Karıştırdı

Pegasus Havayolları'nın Sofya’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştirdiği seferde uçak henüz park alanına ulaşmadan bazı yolcuların emniyet kurallarını hiçe sayarak ayağa kalktığı bildirildi. Pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Kabin memurunun uyarılarını dikkate almayan ve taşkınlık çıkartan yolculara polis kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Çalıştığı Yerde Öldürülen Çocuğun Babası Konuştu

Çalıştığı Yerde Öldürülen Çocuğun Babası Konuştu

Mersin'de bir dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, ustabaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölü bulunmuştu.  Eyüp Can'ın gece saat 04.00 sularında ustabaşıyla “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle tartıştığı ve yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düştüğü ve sonradan vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulunduğu iddia edildi. Eyüp Can'ın babası İbrahim Can Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuştu.

Tarım Orman Bakanlığı Firmaları Tek Tek İfşa Etti

Tarım Orman Bakanlığı Firmaları Tek Tek İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtekarlık yapan firmaları yeniden ifşa etti. gida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde 31 Temmuz 2025 tarihli yayımlanan listede salamda domuz eti, lahmacunda kalp eti kullanan firmalar yayınlandı. Gıda sahtekarları bununla da sınırlı kalmadı.

Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Girenlere Saldırdılar!

Açlıktan Ölmemek İçin Yemek Sırasına Girenlere Saldırdılar!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda, 'Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor' ifadelerini kullanmıştı. BM’in paylaştığı bir videoda yaşadıkları açlık nedeniyle yardım sırasında olan Gazzelilere İsrail askerlerinin ateş açtıkları görüldü.

7 Milyon TL Borcu Olan Polis Memuru Cinnet Getirdi!

7 Milyon TL Borcu Olan Polis Memuru Cinnet Getirdi!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde polis memuru Coşkun Söylemez (35), eşi Nazlı (31) ile çocukları Duru (2) ve Yağız’ı (7) öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi.

Apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Coşkun Söylemez'in, eşi Nazlı Söylemez ile çocukları Duru ve Yağız Söylemez'i öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdiğini belirledi. İncelemenin ardından aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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1 Ağustos Tarihli Cuma Hutbesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

1 Ağustos Tarihli Cuma Hutbesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesindeki gündemi insanların kıyafet tercihleri oldu. Kısa giyinmenin 'hayasızlık' olduğu ve kısa giyinenlerin 'Allah'ın emrini ihlal ettiği' belirtilen hutbede 'Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır' denildi.

Mustafa Kemal'in Askerleriyiz Sloganı Yüzünden İhraç Edildi

Mustafa Kemal'in Askerleriyiz Sloganı Yüzünden İhraç Edildi

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atanlardan biri olan dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun işsiz kaldığı ortaya çıktı. Bahar Feyzan’ın programına konuk olan gazeteci Ersin Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre; Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.

Can Yaman Hakkındaki Eleştirilere Meydan Okudu!

Can Yaman Hakkındaki Eleştirilere Meydan Okudu!

Uzun süredir başarıları kadar skandallarıyla da adından söz ettiren Can Yaman İtalya’daki kariyerine devam ederken sosyal medyanın dilinden hiç düşmedi. Zaman zaman verdiği iddialı demeçler, kimi zaman da gazetecilerle yaşadığı gerginliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu. 

İspanya’da bir televizyon programında sarf ettiği “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” sözünden, “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna “İtalya” cevabını vermesine kadar birçok açıklaması geniş yankı uyandırdı. Her hamlesi olay, her paylaşımı tartışma konusu olan Can Yaman, tüm bu eleştirilere ironik bir açıklamayla meydan okudu!

Kuruluş Osman Dizisinin Adı Değişti mi?

Kuruluş Osman Dizisinin Adı Değişti mi?

atv'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosunda bir dizi değişiklik yaşanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrol olacağı dizinin adının Kuruluş Osman yerine Yükseliş Orhan olarak değiştirildiği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, o iddialara yanıt verdi.

"Gelin Baba Gelin!" Demişti: Sedat Peker'den Açıklama Geldi!

"Gelin Baba Gelin!" Demişti: Sedat Peker'den Açıklama Geldi!

Konser kriziyle gündeme gelen şarkıcı Rıza Tamer, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan paylaştığı videoyla “Tehdit ediliyorum” diyerek Sedat Peker’e seslenmişti. “Ellerinizden öperim” diyerek başlayan açıklaması kısa sürede gündem oldu. Tamer’in bu çağrısı yanıtsız kalmadı; Sedat Peker’den beklenen açıklama geldi. Peker, “Adımın bu tür olaylara karıştırılmasından rahatsızlık duyuyorum” diyerek net bir mesaj verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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