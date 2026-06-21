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Terazi Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni ortaklı gelirlerde veya aile bütçesinde ciddi ve disiplinli adımlar atman gerektiğini gösteriyor. İster kredi borçlarını yapılandır ister ev ekonomisini dengele, gelir-gider tablonu gerçekçi bir zemine oturtuyorsun. Maddi sınırlarını bilerek attığın bu sağlam adımlar, seni olası krizlerden koruyarak güvenceye alıyor.

Hafta ortasında İkizler burcundaki Mars, uzak rotalar, akademik süreçler veya hukuki meselelerde seni yoğun bir mücadelenin içine çekiyor. Vize başvuruları, sınav hazırlıkları veya bir dava süreci için enerjini son damlasına kadar kullanıyorsun. İnançların uğruna verdiğin bu zihinsel savaş, yaşam vizyonunu bütünüyle genişletiyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru durağanlaşan Merkür, geçmişte kalan veya bir türlü neticelendirilemeyen aşk meselelerini yeniden önüne getirerek zihnini bulandırıyor. İlişkin varsa, eskiden yaşanan bir yanlış anlaşılmayı ısıtıp tekrar masaya yatırmak aranızda gereksiz bir iletişim kazasına yol açabiliyor. Bekarsan, eski partnerlerinden gelen kafa karıştırıcı mesajlara aldanmayıp geçmişin toksik döngüsüne tekrar girmemeyi seçerek zihinsel huzurunu korumayı başarıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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