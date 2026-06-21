Sevgili Terazi, bu hafta başı Güneş ile Chiron altmışlığı bel, böbrekler ve alt sırt bölgesindeki kronik ağrılarda ciddi bir şifalanma sürecini başlatıyor. Bol su tüketerek ve ergonomik destekler kullanarak postürüne taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir fizyoterapi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Jüpiter altmışlığı ise hücresel yenilenmeyi ve metabolizma hızını artırarak sana devasa bir canlılık katıyor. Fiziksel direncini yükseltecek spor rutinlerine dönmek için harika olan bu süreçte bedenine destek olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…