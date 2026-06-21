Sevgili Koç, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi bağışıklık sisteminde geçici bir zayıflama yaratarak alerjik reaksiyonlara veya ciltteki döküntülere karşı hassasiyet oluşturabiliyor. Temiz içerikli dermokozmetik ürünlere yönelerek tenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir dermatolog randevusu da almalısın.

Hafta sonu İkizler burcunda ilerleyen Mars ise sinir sistemi ve solunum yolları üzerinde uyarıcı bir etki yaratarak bedensel oksijen ihtiyacını artırıyor. Bu süreçte nefes egzersizlerine ağırlık vererek hücresel yenilenmeni destekliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…