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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği ağırbaşlı ve gerçekçi tınıyla başlayarak duygusal hayatında hayallerden ziyade somut gerçeklere odaklanıyorsun. Aşkın sadece tutkudan ibaret olmadığını, saygı ve güvenin her şeyden önemli olduğunu fark etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Geleceğini garantiye alma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki uyumsuzlukları artık halı altına süpürmekten vazgeçip, yollarınızı saygı çerçevesinde ayırarak bütünüyle kendi hayatına odaklanmayı seçiyorsunuz. Mantık barındıran bu kopuş aslında ruhunu özgürleştiriyor. Bekarsan, seni yoran ve sürekli bir gizem yaratan çekici ama dengesiz profilleri hayatından çıkarıyorsun. Sana huzur ve güven vadeden, sorumluluk sahibi bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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