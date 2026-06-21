Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği ağırbaşlı ve gerçekçi tınıyla başlayarak duygusal hayatında hayallerden ziyade somut gerçeklere odaklanıyorsun. Aşkın sadece tutkudan ibaret olmadığını, saygı ve güvenin her şeyden önemli olduğunu fark etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Geleceğini garantiye alma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki uyumsuzlukları artık halı altına süpürmekten vazgeçip, yollarınızı saygı çerçevesinde ayırarak bütünüyle kendi hayatına odaklanmayı seçiyorsunuz. Mantık barındıran bu kopuş aslında ruhunu özgürleştiriyor. Bekarsan, seni yoran ve sürekli bir gizem yaratan çekici ama dengesiz profilleri hayatından çıkarıyorsun. Sana huzur ve güven vadeden, sorumluluk sahibi bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…