Sevgili Koç, bu haftaya Güneş ve Chiron altmışlığının getirdiği iyileştirici enerjiyle başlayarak kendi yolunu çizme konusunda geçmiş korkularından arınıyorsun. İster yeni mezun bir genç ol ister hayatını yeniden kurmaya çalışan biri, yeteneklerini küçümsemekten vazgeçip kendine yepyeni bir hedef belirliyorsun. Geliştirdiğin bu taze inanç, mülakatlarda veya topluluk önündeki duruşunda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin şansı yaratmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise durağan pozisyondaki Merkür, resmi dairelerdeki işlerini veya beklediğin haberleri bir miktar askıya alarak sabrını sınıyor. Kayıt süreçleri, kargo bekleyişleri veya onaylanması gereken belgeler için panik yapmak yerine sistemi dikkatlice kontrol ediyorsun. Zamanın yavaşladığı bu süreçte, planlarını ikinci kez gözden geçirmek seni büyük bir hatadan koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…