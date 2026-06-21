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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftaya Güneş ve Chiron altmışlığının getirdiği iyileştirici enerjiyle başlayarak kendi yolunu çizme konusunda geçmiş korkularından arınıyorsun. İster yeni mezun bir genç ol ister hayatını yeniden kurmaya çalışan biri, yeteneklerini küçümsemekten vazgeçip kendine yepyeni bir hedef belirliyorsun. Geliştirdiğin bu taze inanç, mülakatlarda veya topluluk önündeki duruşunda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin şansı yaratmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise durağan pozisyondaki Merkür, resmi dairelerdeki işlerini veya beklediğin haberleri bir miktar askıya alarak sabrını sınıyor. Kayıt süreçleri, kargo bekleyişleri veya onaylanması gereken belgeler için panik yapmak yerine sistemi dikkatlice kontrol ediyorsun. Zamanın yavaşladığı bu süreçte, planlarını ikinci kez gözden geçirmek seni büyük bir hatadan koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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