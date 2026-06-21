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Koç Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta başı Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, eğitim hayatında veya iş arayış süreçlerinde geçmişte yaşadığın reddedilmelerin yarattığı öz güven eksikliğini bütünüyle şifalandırmanı sağlıyor. Kendi potansiyeline olan inancını tazeleyerek yeteneklerini çok daha cesurca sergiliyorsun. Kendine koyduğun sınırları kaldırmak, hayat yolculuğunda sana umut verici bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu ise başvuru evraklarında, sınav sonuçlarında veya resmi onay bekleyen işlerinde bazı gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Süreci hızlandırmaya çalışmak yerine eksiklerini gözden geçirerek bu bekleme süresini kendi lehine çeviriyorsun. Sabırlı duruşun, geleceğini çok daha sağlam bir zemine oturtmanı destekliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Satürn üçgeni ilişkiler evinde duygusallıktan ziyade mantığı ön plana çıkararak kalıcı ve sınırları net kararlar almanı sağlıyor. İlişkin varsa, bir gelecek göremediğin, sürekli aynı sorunların tekrarlandığı bir beraberliği bitirme gücünü kendinde buluyorsun; bu veda sana derin bir nefes aldırıyor. Bekarsan, günübirlik heyecanları reddedip, ayakları yere basan ve sana hayat mücadelesinde yoldaş olabilecek olgun insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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