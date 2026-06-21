Sevgili Koç, bu hafta başı Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık açı, eğitim hayatında veya iş arayış süreçlerinde geçmişte yaşadığın reddedilmelerin yarattığı öz güven eksikliğini bütünüyle şifalandırmanı sağlıyor. Kendi potansiyeline olan inancını tazeleyerek yeteneklerini çok daha cesurca sergiliyorsun. Kendine koyduğun sınırları kaldırmak, hayat yolculuğunda sana umut verici bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu ise başvuru evraklarında, sınav sonuçlarında veya resmi onay bekleyen işlerinde bazı gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Süreci hızlandırmaya çalışmak yerine eksiklerini gözden geçirerek bu bekleme süresini kendi lehine çeviriyorsun. Sabırlı duruşun, geleceğini çok daha sağlam bir zemine oturtmanı destekliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Satürn üçgeni ilişkiler evinde duygusallıktan ziyade mantığı ön plana çıkararak kalıcı ve sınırları net kararlar almanı sağlıyor. İlişkin varsa, bir gelecek göremediğin, sürekli aynı sorunların tekrarlandığı bir beraberliği bitirme gücünü kendinde buluyorsun; bu veda sana derin bir nefes aldırıyor. Bekarsan, günübirlik heyecanları reddedip, ayakları yere basan ve sana hayat mücadelesinde yoldaş olabilecek olgun insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…