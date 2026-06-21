Sevgili Terazi, bu haftaya Merkür'ün durağan pozisyonunun getirdiği cevapsız sorularla başlayarak aşk hayatında iletişim kanallarındaki arızalara odaklanıyorsun. Söylenenlerin farklı anlaşıldığı, mesajların gitmediği veya havada kaldığı bu süreçte fevri kararlar almaktan kaçınmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sessizliği koruma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle en ufak bir laf dalaşını büyütüp ayrılık noktasına gelmek yerine, 'bu konuyu haftaya konuşalım' diyerek büyük iletişim krizini ustaca bertaraf ediyorsun. Sabır barındıran bu mola aşkınızı koruyor. Bekarsan, aklını karıştıran eski flörtlerin yarım yamalak geri dönüşlerine kapalı kalıyorsun. Ne istediğini bilmeyen kararsız profiller yerine, kendini bütünüyle kendi iç huzuruna adıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…