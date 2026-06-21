article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftaya Merkür'ün durağan pozisyonunun getirdiği cevapsız sorularla başlayarak aşk hayatında iletişim kanallarındaki arızalara odaklanıyorsun. Söylenenlerin farklı anlaşıldığı, mesajların gitmediği veya havada kaldığı bu süreçte fevri kararlar almaktan kaçınmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Sessizliği koruma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle en ufak bir laf dalaşını büyütüp ayrılık noktasına gelmek yerine, 'bu konuyu haftaya konuşalım' diyerek büyük iletişim krizini ustaca bertaraf ediyorsun. Sabır barındıran bu mola aşkınızı koruyor. Bekarsan, aklını karıştıran eski flörtlerin yarım yamalak geri dönüşlerine kapalı kalıyorsun. Ne istediğini bilmeyen kararsız profiller yerine, kendini bütünüyle kendi iç huzuruna adıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Terazi burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın