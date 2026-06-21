Sevgili Terazi, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği sarsılmaz finansal ciddiyetle başlayarak elindeki kaynakları disipline ediyorsun. Sadece harcamalarını kısmakla kalmıyor, aynı zamanda miras, nafaka, burs veya eşinin gelirleri gibi dış kaynaklı bütçeleri de sistematik bir şekilde yönetiyorsun. Gerçeklerle yüzleştiğin bu tasarruf planı, ekonomik bağımsızlığını uzun vadede sağlamlaştırarak borç sarmalı ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Mars seni zihinsel ve hukuki bir arenaya davet ediyor. Mezuniyet projeleri, yurt dışı bağlantılı işler veya hakkını aradığın yasal süreçler için büyük bir hızla eyleme geçiyorsun. Kendi inandıklarını savunurken sergilediğin bu entelektüel cesaret, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak tıkanmış kapıları zorlamanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…