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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği sarsılmaz finansal ciddiyetle başlayarak elindeki kaynakları disipline ediyorsun. Sadece harcamalarını kısmakla kalmıyor, aynı zamanda miras, nafaka, burs veya eşinin gelirleri gibi dış kaynaklı bütçeleri de sistematik bir şekilde yönetiyorsun. Gerçeklerle yüzleştiğin bu tasarruf planı, ekonomik bağımsızlığını uzun vadede sağlamlaştırarak borç sarmalı ihtimallerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise İkizler burcundaki Mars seni zihinsel ve hukuki bir arenaya davet ediyor. Mezuniyet projeleri, yurt dışı bağlantılı işler veya hakkını aradığın yasal süreçler için büyük bir hızla eyleme geçiyorsun. Kendi inandıklarını savunurken sergilediğin bu entelektüel cesaret, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak tıkanmış kapıları zorlamanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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