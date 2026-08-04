Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bugün içindeki denge arayışı bedenine de yansıyor ve elektrolit düzenin bunu ilk hisseden yer oluyor. Sıcak havada terlemek, kahveyi fazla kaçırmak ya da su içmeyi unutmak seni beklenmedik bir yorgunluğa sürükleyebilir. Muz, avokado ya da hindistan cevizi suyu gibi potasyum kaynaklarına yönelmelisin. Suyu bir seferde değil, gün boyunca azar azar içmek de dengeyi koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…