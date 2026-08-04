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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 5 Ağustos Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 5 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 5 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün her şeyi hızlandırma isteğin yerini somut sonuç arayışına bırakıyor ve bu geçiş sırasında bedenin ağız bölgesinden sinyal veriyor. Ay’ın Boğa burcuna geçmesi ağız içini ve dudaklarını hassaslaştırıyor, küçük bir aft ya da kuruluk fark edebilirsin. Asitli ve çok tuzlu yiyecekleri bugünlük azaltmalı, B grubu vitamin içeren besinlere yönelmelisin. Bol su içmek de bu bölgenin kendini hızla onarmasını sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve bedenin uzun süredir ihmal ettiğin mineral dengesini hatırlatıyor. Göz altında, kolunda ya da bacağında beliren küçük seğirmeler magnezyum eksikliğinin en sessiz işareti olabilir. Kabak çekirdeği, badem ve koyu yeşil sebzeleri sofrana eklemelisin. Akşam ılık bir duş almak da kaslarını gevşetip bu seğirmeleri azaltacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün tempon dünkü kadar hızlı değil ama ellerin hâlâ durmuyor ve bu yorgunluk el bileklerine yerleşiyor. Klavye, telefon ve tekrarlayan hareketler parmak eklemlerinde bir uyuşukluk yaratabilir. Telefonu tek elle uzun süre tutmaktan kaçınmalı, saat başı bileklerini iki yöne doğru çevirmelisin. Ellerini ılık suda birkaç dakika bekletmek de eklemlerini rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygularını içine attıkça bedenin de akışını yavaşlatıyor ve bu durgunluk göğüs çevresindeki lenf dolaşımını etkiliyor. Koltuk altında hafif bir hassasiyet ya da üst gövdende bir ağırlık hissedebilirsin. Dar kıyafetlerden kaçınmalı, gün içinde birkaç kez kollarını başının üstüne uzatmalısın. Ilık suyla yapacağın kısa bir duş da lenf akışını canlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin dünkü kadar parlak değil ve bu düşüş sadece ruh halinden kaynaklanmıyor olabilir. Sebebini bulamadığın bir halsizlik, kan değerlerindeki demir düşüklüğünün ilk işareti olabilir. Kırmızı et, mercimek ya da pekmez gibi demir kaynaklarını C vitaminiyle birlikte tüketmelisin. Yemekle birlikte çay içmeyi ertelemek de demirin emilimini artıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Boğa Ay’ının ağır enerjisi seni olduğun yerde tutuyor ve bu hareketsizlik kaslarında bir tortu bırakıyor. Uzun süre aynı pozisyonda kaldığında bacaklarında ve sırtında tuhaf bir ağırlık hissedebilirsin. İki saatte bir kalkıp beş dakika yürümeli, kaslarını yavaşça esnetmelisin. Bol su içmek de birikimin dağılmasını hızlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içindeki denge arayışı bedenine de yansıyor ve elektrolit düzenin bunu ilk hisseden yer oluyor. Sıcak havada terlemek, kahveyi fazla kaçırmak ya da su içmeyi unutmak seni beklenmedik bir yorgunluğa sürükleyebilir. Muz, avokado ya da hindistan cevizi suyu gibi potasyum kaynaklarına yönelmelisin. Suyu bir seferde değil, gün boyunca azar azar içmek de dengeyi koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde tuttuğun yoğunluk bedeninin onarım hızını düşürüyor ve bunu en çok tırnaklarında görüyorsun. Kırılganlaşan tırnaklar ya da üzerlerindeki beyaz lekeler çinko eksikliğinin sessiz bir işareti olabilir. Kabak çekirdeği, nohut ve tam tahıllı besinleri sofrana eklemelisin. Ellerini sık sık nemlendirmek de tırnak yataklarını korumana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün dünkü gergin enerji yerini durgunluğa bırakıyor ve bu yavaşlama omurganı sertleştiriyor. Uzun süre oturduğunda gövdeni sağa sola çevirmekte zorlandığını fark edebilirsin. Sandalyende otururken üst gövdeni yavaşça iki yana döndürmeli, bunu birkaç kez tekrarlamalısın. Sırtını duvara yaslayıp derin nefes almak da omurganı açacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün üzerindeki sorumluluk yükü bedenine ağırlık olarak yansıyor ve iskelet sistemin bunu taşıyan taraf oluyor. Kendini olağandan çabuk yorgun hissediyorsan, D vitamini düzeyin düşmüş olabilir. Günün erken saatlerinde on beş dakika güneş ışığı almalı, yumurta ve balık gibi besinlere yönelmelisin. Kalsiyum kaynaklarını da ihmal etmemen kemik yoğunluğunu koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin hâlâ hızlı çalışıyor ama bedenin bu tempoya ayak uyduramıyor ve dikkatsizlik ayak bileklerini riske atıyor. Acele ederken adımını yanlış atma ya da bileğini incitme ihtimalin bugün her zamankinden yüksek. Destekli ayakkabı tercih etmeli, merdivenlerde aceleci davranmamalısın. Akşam ayak bileğini yavaşça çevirmek de bağlarını güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duyarlılığın yüksek ve bedenin en uç noktası olan ayakların bunu ilk hisseden yer oluyor. Sıcak havayla birlikte ayaklarında nem dengesi bozulabilir, akşama doğru rahatsızlık verecek bir his belirebilir. Nefes alabilen çoraplar tercih etmeli, ayaklarını gün sonunda iyice kurulamalısın. Ilık tuzlu suda kısa bir bekleme de ayaklarını hem temizleyip hem dinlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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