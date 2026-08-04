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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 5 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 5 Ağustos Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün kazanç alanına geçiyor ve yarınki Son Dördün’ün ön enerjisi artık gereksiz bulduğun bir gideri gözüne sokuyor. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi ise emeğinin karşılığını isterken seni tereddüde düşürüyor. Bugün o kalemi kesmeli, bir işin bedelini söylerken de kendini küçültmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve yarın burcunda gerçekleşecek Son Dördün’ün etkisi şimdiden hissediliyor. Aylık harcama düzenini gözden geçirmek için bundan uygun bir gün yok. Küçük bir düzeltme bile bütçende gözle görülür bir fark yaratacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün en içsel alanına geçiyor ve arka planda süren bir gideri fark etmeni sağlıyor. Unuttuğun bir ödeme, iki kez çekilen bir tutar ya da haberin olmayan bir kesinti karşına çıkabilir. Hesaplarına sakince bakman bugün seni rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün arkadaşlık alanına geçiyor ve ortak bir harcama gündemine giriyor. Bir dostunla ya da bir grupla paylaştığın bir hesap konuşulabilir. Payını baştan net belirlemen ileride doğacak bir kırgınlığı önleyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve mesleğinden gelecek bir ödeme gündemine giriyor. Bir hakediş, bir prim ya da bekleyen bir tutar bu günlerde netleşebilir. Konuyu takip etmen ve sonucunu sormaktan çekinmemen gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs bugün burcundaki son gününü geçiriyor ve maddi şansını hâlâ destekliyor. Eğitim ya da yolculukla ilgili bir masraf karşına çıkabilir, Chiron’un etkisiyle bunu gereksiz görme eğilimindesin. Kendine yatırım yapmanın israf olmadığını hatırlamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün ortak kaynaklar alanına geçiyor ve bir borç ya da paylaşılan bir hesap gündemine giriyor. Yarınki Son Dördün bu konuyu kapatman için uygun zemini hazırlıyor. Belgeleri gözden geçirmen bugün işine yarayacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün ilişkiler alanına geçiyor ve ortaklaşa alınacak bir karar gündemine giriyor. Bir anlaşma, bir sözleşme ya da paylaşılan bir yükümlülük konuşulabilir. Koşulları açıkça belirlemen ilerisi için seni koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve tekrarlayan küçük ödemeler dikkatini çekiyor. Bu kalemler bütçende beklediğinden fazla yer kaplıyor olabilir. Bir tanesini sadeleştirmen bugün somut bir katkı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün keyif alanına geçiyor ve bir hobiye ya da eğlenceye yönelik bir harcama gündemine giriyor. Kendine küçük bir şey almana izin verebilirsin, ancak Son Dördün’ün yaklaşan enerjisi sınırı korumanı istiyor. Alışverişe çıkmadan önce bir üst rakam belirlemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün ev alanına geçiyor ve ertelediğin bir ihtiyaç ya da bir onarım karşına çıkıyor. Bu harcamayı bugün planlı yapman bütçeni zorlamanı önleyecek. Acil olmayanı bir sonraki haftaya bırakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündemine giriyor. Bir tanıdığınla aranızdaki hesap konuşulabilir. Rakamı açıkça belirtmen ileride doğacak bir karışıklığı baştan önleyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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