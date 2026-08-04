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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 5 Ağustos Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 5 Ağustos Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Boğa burcuna geçip Chiron ile buluşuyor ve kendine biçtiğin değerin aşk hayatını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. İlişkin varsa, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymayı bekliyorsun ama bunu ondan istemekten çekiniyorsun. “Zaten fark etmesi gerekirdi” diye düşünmek yerine, bugün “şunu yaptığımı fark etmen benim için önemli” demeyi denemelisin. Talep etmek bencillik değil; karşındakine seni nasıl mutlu edeceğini göstermek.

Bekarsan, kendini yeterince değerli görmediğin bir an, hoşlandığın kişiye yaklaşmanı engelleyebilir. Zihnindeki o küçük ses “ben yeterli değilim” derken, aslında karşındaki kişi seni çoktan fark etmiş olabilir. Bugün o sesi biraz kısıp adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçip Chiron ile kavuşuyor ve duygularını yüzeye taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin sana bakışındaki sıcaklığı bugün her zamankinden net fark ediyorsun ve bu bakış içini ısıtıyor. Ancak aynı kavuşum, “acaba bunu hak ediyor muyum” gibi eski bir tereddüdü de canlandırabilir. Bugün o soruyu bir kenara bırakıp sevilmeye izin vermelisin; kendini sorgulamadan kabul ettiğin ilgi, aranızdaki bağı gerçekten besliyor.

Bekarsan, kimseyi etkileme çabasına girmediğin anlarda çok daha çekici olduğunu göreceksin. Bugün rol yapmadan, olduğun gibi bulunduğun bir ortamda biri seni fark edebilir. Kendini olduğundan farklı göstermek yerine sadece rahat olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay en içsel alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve içine attığın duyguları yavaşça yukarı taşıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemediğin bir şey var; belki bir kırgınlık, belki dile getiremediğin bir ihtiyaç. Dün yaşadığın gerginliğin ardından bugün konuşmak için çok daha sakin bir zemin var. Uzun bir açıklama yapmana da gerek yok; tek bir cümle bile aranızdaki havayı temizleyecek.

Bekarsan, kimseye açmadığın bir hoşlanma zihnini meşgul ediyor. Bu duyguyu içinde tutmak sana güvenli geliyor, ama aynı zamanda seni yoruyor. Bugün mutlaka açıklaman gerekmiyor, ancak en azından kendi kendine kabul etmelisin; hislerini reddetmek onları küçültmüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı sohbetin, rahatlığın ve paylaşımın içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle sevgili gibi değil, iki iyi arkadaş gibi geçireceğiniz bir zaman bugün aranızı yumuşatacak. Ciddi konuları, planları ve sorumlulukları bir kenara bırakıp sadece muhabbet etmelisiniz. Dün taşıdığın yorgunluğun ardından böyle bir rahatlık ikinize de iyi gelecek.

Bekarsan, kalabalık ve gürültülü ortamlarda değil, küçük ve samimi bir buluşmada biriyle yakınlaşabilirsin. Chiron’un etkisi bir grup içinde kendini dışarıda hissettiğin eski bir anıyı canlandırabilir; bugün o hissin bugünün gerçeği olmadığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve zihnini iş konularıyla dolduruyor, bu da özel hayatına ayırdığın enerjiyi azaltıyor. İlişkin varsa, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine yöneltmelisin. Chiron’un etkisiyle geçmişte emeğinin görülmediği bir dönemi hatırlıyor olabilirsin ve bu his farkında olmadan onu da suçlamana yol açabilir. Bugün ilişkine iş yorgunluğunu değil, kendini taşımalısın.

Bekarsan, kendi ayakları üzerinde duran, ne istediğini bilen biri ilgini çekiyor. Ancak birinin başarılı olması onun sana iyi davranacağı anlamına gelmiyor. Bugün unvana değil, seninle nasıl konuştuğuna bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs bugün burcundaki son günlerini geçiriyor ve çekim gücün hâlâ yüksek, Ay ise ufuk alanına geçerek merakını canlandırıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte planlayacağınız yeni bir deneyim aranıza belirgin bir tazelik katıyor. Rutinin dışına çıkmak sana zor gelebilir, ama bugün küçük bir değişiklik bile ilişkinizin havasını değiştiriyor. Ona hiç denemediğiniz bir şeyi teklif etmelisin.

Bekarsan, senden farklı bir dünyadan gelen biriyle kurduğun iletişim merakını uyandırabilir. Bu kişinin hayat biçimi ya da bakış açısı seninkine benzemiyor olabilir, ama seni tam da bu yüzden çekiyor. Bugün farklılığı bir engel olarak görmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve güven meselesini gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaşacağın bir sır, bir korku ya da hiç anlatmadığın bir geçmiş bugün aranızdaki bağı belirgin şekilde derinleştirebilir. Ancak Chiron, geçmişte güvenini sarsan birini de hatırlatabilir; o eski hikâyeyi bugünkü kişiye yansıtmamalısın. Karşındaki insan, sana daha önce yapılanın hesabını vermek zorunda değil.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi artık seni tatmin etmiyor. Kısa süren heyecanlar yerine gerçekten derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun ve bu arayışta haklısın. Bugün bir kişiyle aranızda böyle bir derinlik hissedersen, acele etmeden ilerlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağı senden alıp karşındaki kişiye çeviriyor. İlişkin varsa, partnerinin bugün senden bir şeye ihtiyacı var; belki söylemedi, belki söyleyemedi. Sen genellikle kendi duygularını yönetmekle meşgul olursun, ama bugün onun ne hissettiğini sormalısın. Bu basit soru, aranızda uzun süredir kurulamayan bir köprüyü kurabilir.

Bekarsan, sakin, dengeli ve tahmin edilebilir davranan biri bugün ilgini çekebilir. Yoğun ve fırtınalı bağlara alışkın olduğun için bu sakinlik sana ilk anda sıradan gelebilir. Ancak Chiron’un etkisiyle geçmişte yaşadığın yıpranmayı hatırladığında, bu huzurun ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü gergin enerjinin ardından seni sakinleştiriyor. İlişkin varsa, dün partnerine karşı sabırsız davrandıysan bugün bunu telafi etmek için uygun bir gündesin. Büyük bir özür ya da uzun bir açıklama gerekmiyor; ona göstereceğin sıradan bir özen, bir yardım ya da bir kahve bile yeterli olacak. Sevgiyi bugün eylemle göstermelisin.

Bekarsan, her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın biri sana bugün bambaşka görünebilir. Chiron’un etkisiyle kendini fazla zorladığın bir dönemi hatırlıyor olabilirsin; bu yorgunlukla birine yaklaşmak yerine önce kendini dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki oyuncu tarafı canlandırıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte gülmek bugün aranızdaki ağırlığı beklediğinden hızlı dağıtacak. Sen genellikle ilişkiyi bir sorumluluk gibi taşırsın, ama bugün ona bir eğlence gibi yaklaşmalısın. Chiron’un etkisi geçmişte duygularını gösterdiğin için küçümsendiğin bir anı canlandırabilir; o eski sesi bugün dinlememelisin.

Bekarsan, yanında kendin olabildiğin, rol yapmak zorunda kalmadığın biri dikkatini çekebilir. Ciddiyetini bir kenara bırakıp rahat davrandığında ne kadar çekici olduğunu göreceksin. Bugün fazla ölçülü olmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ev ve aile alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve seni köklerine yöneltiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Dışarıda geçen hiçbir program, kendi alanınızda kurduğunuz o sessiz yakınlığın yerini tutmuyor. Ancak Chiron, çocukluğundan taşıdığın bir yetersizlik hissini de canlandırabilir; bu hissi partnerine yansıtmak yerine ona anlatmalısın.

Bekarsan, tanıdık bir çevrede karşılaşacağın biri sana kendini güvende hissettirebilir. Sen genellikle sıra dışı ve beklenmedik olana ilgi duyarsın, ama bugün sana huzur veren birinin de çekici olabileceğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçip Chiron ile buluşuyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatacak. Chiron’un etkisiyle geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlayıp susmayı tercih edebilirsin, ama bugün susmak yarardan çok zarar getiriyor. Cümleni sakin kurduğunda, tam olarak anlaşıldığını göreceksin.

Bekarsan, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yazışırken kendini ifade etmek sana yüz yüze konuşmaktan daha kolay geliyor ve bugün bu senin avantajın. Yalnız hayal kurmakla gerçeği ayırmayı da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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