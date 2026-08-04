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Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 5 Ağustos Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 5 Ağustos Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve Chiron ile buluşarak emeğinin karşılığını gerçekten alıp almadığını sorgulatıyor. İş hayatında hızlı hareket etme isteğin yerini somut sonuç alma arzusuna bırakıyor. Elindeki işi bitirmeye odaklanman, yeni bir işe başlamandan daha çok kazandıracak. Bugün kendini kanıtlama telaşına kapılmadan, yaptığın işin kalitesine güvenmelisin.

Maddi konularda birikim ve harcama dengen gündeminde. Yarınki Son Dördün’ün ön enerjisi, artık gereksiz bulduğun bir gideri fark etmeni sağlıyor. Bu kalemi kesmek bugün sana rahatlama getirecek.

Aşk hayatında değer görme ihtiyacın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymak istiyorsun; bunu beklemek yerine ona ihtiyacını söylemelisin. Bekar bir Koç burcu isen, kendini küçümsediğin bir an, birine yaklaşmanı engelleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve Chiron ile kavuşarak duygularını yüzeye taşıyor. İş hayatında kendi ritminde, kimseye uymadan çalışmak sana en çok yakışan yol oluyor. Sezgin bugün olağandan güçlü, bu yüzden bir kararda içinden gelen sesi dinlemelisin. Yalnız aynı kavuşum, kendine dair eski bir yetersizlik hissini de canlandırabilir; o sesi büyütmemelisin.

Maddi konularda yarın senin burcunda gerçekleşecek Son Dördün’ün etkisi şimdiden hissediliyor. Aylık harcama düzenini gözden geçirmek için uygun bir gündesin. Küçük bir düzeltme bile bütçende fark yaratacak.

Aşk hayatında kendini olduğun gibi gösterme meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin sana bakışındaki sıcaklığı bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseyi etkilemeye çalışmadığın anlarda çok daha çekici olduğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay en içsel alanına geçiyor ve dünkü yoğun temponun ardından seni geri çekilmeye çağırıyor. İş hayatında görünür olmak yerine sessizce hazırlık yapmak bugün sana daha çok kazandırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, kimseye anlatmadığın bir kaygıyı yüzeye çıkarabilir. Bu yükü tek başına taşımak yerine güvendiğin biriyle paylaşmalısın.

Maddi konularda arka planda süren bir gider dikkatini çekiyor. Fark etmediğin bir ödeme ya da unuttuğun bir kesinti bugün karşına çıkabilir. Hesaplarına sakince bakman seni rahatlatacak.

Aşk hayatında içine attıkların gündeminde. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine söylemediğin bir duygu içinde birikmiş olabilir; bugün onu paylaşmak için uygun bir zemin var. Bekar bir İkizler burcu isen, kimseye bahsetmediğin bir hoşlanma zihnini meşgul ediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor ve seni güvendiğin insanlara yaklaştırıyor. İş hayatında bir ekip çalışması ya da bir dostunun önerisi işini kolaylaştırabilir. Chiron ile kurulan kavuşum, bir grup içinde kendini yeterince değerli hissetmediğin bir anı hatırlatabilir. Bugün fikrini söylemekten çekinmemelisin, çünkü katkın sandığından değerli.

Maddi konularda ortak bir plan gündemine giriyor. Bir arkadaşınla ya da bir toplulukla paylaştığın bir harcama konuşulabilir. Payını baştan net belirlemen ileride doğacak bir kırgınlığı önleyecek.

Aşk hayatında dostluk zemini öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir zaman aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, kalabalık bir ortamda değil, küçük ve samimi bir buluşmada biriyle yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay kariyer alanının tepesine geçiyor ve çevrenin gözünü üzerine çekiyor. İş hayatında bir sorumluluk sana devredilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte emeğinin görülmediği bir dönemi hatırlatabilir. Bugün o eski kırgınlığı bugüne taşımadan, elindeki işe odaklanmalısın.

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelir gündeminde. Bir ödeme ya da bir hakediş bu günlerde netleşebilir. Beklediğin tutarı takip etmen doğru olacak.

Aşk hayatında iş ile özel hayat arasındaki denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, gün boyu işe verdiğin enerjiden bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, hedefleri belli, kendi ayakları üzerinde duran biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay ufuk açan alanına geçiyor ve zihnini alışılmışın dışına taşıyor. İş hayatında yeni bir alan öğrenmek ya da farklı bir şehirle bağlantı kurmak gündemine girebilir. Venüs de bugün burcundaki son günlerini geçiriyor, bu yüzden çekiciliğin ve ikna gücün hâlâ yüksek. Bir teklifi anlatmak için bugünü değerlendirmelisin.

Maddi konularda eğitim ya da yolculukla ilgili bir masraf karşına çıkabilir. Chiron’un etkisiyle bu harcamayı gereksiz görme eğiliminde olabilirsin. Kendine yatırım yapmanın israf olmadığını hatırlamalısın.

Aşk hayatında farklı olan çekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız yeni bir deneyim aranıza tazelik katıyor. Bekar bir Başak burcu isen, senden farklı bir dünyadan gelen biriyle kurulan iletişim merakını uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay ortak kaynaklar alanına geçiyor ve yüzeyin altındaki konuları gündeme taşıyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte güvenini sarsan bir olayı hatırlatabilir. Bugün o deneyimi bugünkü kişiye yansıtmamaya dikkat etmelisin.

Maddi konularda bir borç ya da paylaşılan bir hesap gündemine giriyor. Yarınki Son Dördün bu konuyu kapatman için uygun zemini hazırlıyor. Belgeleri gözden geçirmen bugün işine yarayacak.

Aşk hayatında derinleşme isteği artıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni belirgin biçimde artırıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor ve gerçek bir bağ arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor ve odağı karşındaki kişiye çeviriyor. İş hayatında bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle uyum kurmak bugün işini hızlandırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yarı yolda bırakıldığın bir anı hatırlatabilir. Bugün herkesin aynı davranmayacağını hatırlayıp bir adım atmalısın.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündeminde. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük konuşulabilir. Koşulları açıkça belirlemen ilerisi için seni koruyacak.

Aşk hayatında karşı taraf merkeze geçiyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin bugün senden bir şeye ihtiyacı var; onu dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Akrep burcu isen, sakin ve dengeli davranan biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü gergin enerjinin ardından seni işlerini toparlamaya yöneltiyor. İş hayatında biriken görevleri bitirmek için sabırlı bir tempo yakalıyorsun. Chiron ile kurulan kavuşum, kendini fazla zorladığın bir dönemi hatırlatabilir. Bugün dinlenmenin bir tembellik olmadığını kabul etmelisin.

Maddi konularda gündelik giderlerin dikkatini çekiyor. Küçük ama sürekli tekrarlanan ödemeler bütçende beklediğinden fazla yer kaplıyor. Bir kalemi sadeleştirmen bugün somut bir katkı sağlayacak.

Aşk hayatında küçük ilgiler değer kazanıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine göstereceğin sıradan bir özen bugün büyük bir jestten daha çok karşılık buluyor. Bekar bir Yay burcu isen, her gün gördüğün bir yüz sana bugün bambaşka görünebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki üretme isteğini canlandırıyor. İş hayatında alışılmış yöntemler yerine kendi fikrini denemek sana avantaj sağlıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte bir fikrinin küçümsendiği anı hatırlatabilir. Bugün o sesi dinlemeyip düşünceni ortaya koymalısın.

Maddi konularda keyif alanların bütçene yansıyor. Bir hobiye ya da eğlenceye yönelik bir harcama gündemine girebilir. Kendine küçük bir şey almana izin verirken sınırı korumalısın.

Aşk hayatında oyun ve neşe canlanıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle birlikte gülmek bugün aranızdaki ağırlığı dağıtıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, seni rahatlatan ve yanında kendin olabildiğin biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay ev ve aile alanına geçiyor ve seni kendi güvenli alanına çekiyor. İş hayatında dışarıdaki koşuşturmadan çok, sakin bir ortamda çalışmak verimini artırıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, çocukluğundan taşıdığın bir yetersizlik hissini hatırlatabilir. Bugün o eski sesin sahibi olmadığını hatırlamalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider gündemine giriyor. Ertelediğin bir ihtiyaç ya da bir onarım karşına çıkabilir. Planlı ilerlemen bütçeni zorlamanı önleyecek.

Aşk hayatında yuva sıcaklığı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Kova burcu isen, tanıdık bir çevrede karşılaşacağın biri sana kendini güvende hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve sözlerine sakin bir ağırlık katıyor. İş hayatında bir yazışma, bir görüşme ya da kısa bir sunum öne çıkıyor. Chiron ile kurulan kavuşum, geçmişte yanlış anlaşıldığın bir anı hatırlatıp seni çekingen kılabilir. Bugün fikrini net biçimde söylemekten çekinmemelisin.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir ödeme gündeminde. Bir kardeşinle ya da bir tanıdığınla aranızdaki hesap konuşulabilir. Rakamı açıkça belirtmen ileride doğacak bir karışıklığı önleyecek.

Aşk hayatında konuşmanın gücü öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yapacağınız uzun ve içten bir sohbet aranızdaki mesafeyi kapatıyor. Bekar bir Balık burcu isen, bir mesajlaşmayla başlayan yakınlık beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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