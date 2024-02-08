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Zeyrek'ten Lütfü Savaş'a: 'Erdoğan, Gezi Olaylarını Nasıl Yorumluyorsa Siz de Protestoları Öyle Yorumladınız'

Zeyrek'ten Lütfü Savaş'a: 'Erdoğan, Gezi Olaylarını Nasıl Yorumluyorsa Siz de Protestoları Öyle Yorumladınız'

Recep Tayyip Erdoğan Lütfü Savaş
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 09:46

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Gazeteci ve köşe yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü Tv'de CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sarf ettiği sözlerle gündem oldu.

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Başkent Kulisleri programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedelerin kendisini protesto etmesini provokatörlükle suçlaması üzerine, Deniz Zeyrek ile arasında gergin anlar yaşandı.

Başkent Kulisleri programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzedelerin kendisini protesto etmesini provokatörlükle suçlaması üzerine, Deniz Zeyrek ile arasında gergin anlar yaşandı.

Deniz Zeyrek o anlarda, "Hükümet 5 sorumluysa siz de 1 sorumluysanız, bugün Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ya; 'uyum yoksa Hataylılar garip kalır.' Çıkmalıydınız; 'Ben şunu yapmak istedim merkez yönetim bana bunu vermedi. Ben şu projeyi getirdi, merkez yönetim şurada engelledi. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmak için elimden geleni yaptım, ama şunlar şunlar şunlar karşılıksız kaldı. Bunları anlatacağınıza acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz. Erdoğan, Gezi Olaylarına nasıl tepki gösteriyorsa, siz de protestoları öyle yorumladınız. Provokasyon dediniz, bunlar devlet dili." dedi.

Deniz Zeyrek o anlarda, "Hükümet 5 sorumluysa siz de 1 sorumluysanız, bugün Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ya; 'uyum yoksa Hataylılar garip kalır.' Çıkmalıydınız; 'Ben şunu yapmak istedim merkez yönetim bana bunu vermedi. Ben şu projeyi getirdi, merkez yönetim şurada engelledi. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışmak için elimden geleni yaptım, ama şunlar şunlar şunlar karşılıksız kaldı. Bunları anlatacağınıza acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz. Erdoğan, Gezi Olaylarına nasıl tepki gösteriyorsa, siz de protestoları öyle yorumladınız. Provokasyon dediniz, bunlar devlet dili." dedi.

İşte o anlar: 👇

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Emin Öztürk

Bütün siyasilerin rezilliği gerçeği

tom lee jones

niye koltuklara yapisiyorsunuz ank kalitesiz hamurlu hirs delileri ?bi sgidin tepki olaiyorsan,git dusun kosede tekayak. tsk Dniz.