Yürüyüş Yapmaya Başlayan Vatandaş Su Fiyatlarına İsyan Etti: 'Kilometrede 3 Lira Yakıyorum'

Havaların sıcaklığı ve yürüyüş yapması sebebiyle çok su tüketiminin arttığını söyleyen vatandaş, su fiyatlarına isyan etti. 1 litre suyum 15 TL olduğunu söyleyen vatandaş, '5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model Polo var, kilometrede tüpte 1.80 TL yakıyor. Bir insan bir arabadan çok yakar mı?' dedi.