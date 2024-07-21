Yürüyüş Yapmaya Başlayan Vatandaş Su Fiyatlarına İsyan Etti: 'Kilometrede 3 Lira Yakıyorum'

Havaların sıcaklığı ve yürüyüş yapması sebebiyle çok su tüketiminin arttığını söyleyen vatandaş, su fiyatlarına isyan etti. 1 litre suyum 15 TL olduğunu söyleyen vatandaş, '5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model Polo var, kilometrede tüpte 1.80 TL yakıyor. Bir insan bir arabadan çok yakar mı?' dedi.
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Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yürüyüşe başladığını söyleyen ve sağlıklı yaşam için yürüyüşe başladığını açıklayan vatandaş su fiyatlarına isyan etti.
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Arkadaşlarıyla yürüdüğü 5 km'lik rotada 1'er litre su aldıklarını söyleyen vatandaş, 'Bir litre su 15 lira, 5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model Polo var, LPG'yle 1.80 TL yakıyor kilometrede. Bir insan bir arabadan çok yakar mı ya...' dedi. 📹
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