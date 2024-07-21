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Yürüyüş Yapmaya Başlayan Vatandaş Su Fiyatlarına İsyan Etti: 'Kilometrede 3 Lira Yakıyorum'

Yürüyüş Yapmaya Başlayan Vatandaş Su Fiyatlarına İsyan Etti: 'Kilometrede 3 Lira Yakıyorum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 00:40

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Havaların sıcaklığı ve yürüyüş yapması sebebiyle çok su tüketiminin arttığını söyleyen vatandaş, su fiyatlarına isyan etti. 1 litre suyum 15 TL olduğunu söyleyen vatandaş, '5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model Polo var, kilometrede tüpte 1.80 TL yakıyor. Bir insan bir arabadan çok yakar mı?' dedi.

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Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yürüyüşe başladığını söyleyen ve sağlıklı yaşam için yürüyüşe başladığını açıklayan vatandaş su fiyatlarına isyan etti.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yürüyüşe başladığını söyleyen ve sağlıklı yaşam için yürüyüşe başladığını açıklayan vatandaş su fiyatlarına isyan etti.

Arkadaşlarıyla yürüdüğü 5 km'lik rotada 1'er litre su aldıklarını söyleyen vatandaş, 'Bir litre su 15 lira, 5 kilometre yürüdüm, kilometrede 3 lira yakıyorum. Benim yeğenimde 96 model Polo var, LPG'yle 1.80 TL yakıyor kilometrede. Bir insan bir arabadan çok yakar mı ya...' dedi. 📹

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