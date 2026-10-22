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Ryanair CEO'sundan Bilet Uyarısı: 2027'de Fiyatlar Yüzde 20'ye Kadar Artabilir

Ryanair CEO'sundan Bilet Uyarısı: 2027'de Fiyatlar Yüzde 20'ye Kadar Artabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 18:21
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Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının 2027'de yüzde 20'ye kadar artabileceğini söyledi. Brüksel'deki bir toplantıda konuşan O'Leary, önümüzdeki 12 ayda Avrupa tarihinin en büyük bilet zammının yaşanabileceğini öngördü. Ryanair ayrıca Belçika'dan 20 hattı kaldıracağını duyurdu.

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Biletlerde 2027 için yüzde 20'ye kadar zam bekleniyor.

Biletlerde 2027 için yüzde 20'ye kadar zam bekleniyor.

O'Leary, Brüksel'deki toplantıda gelecek yıl bilet fiyatlarının yüzde 10, 15, hatta belki yüzde 20 oranında artabileceğini söyledi. Ryanair CEO'su, önümüzdeki 12 ayda Avrupa tarihinin en büyük bilet zammının yaşanabileceğini öngördü.

Artışın ana nedeni jet yakıtı maliyeti.

Artışın ana nedeni jet yakıtı maliyeti.

O'Leary, zam beklentisinin arkasındaki en büyük etkenin yükselen jet yakıtı maliyetleri olduğunu belirtti. Havayolu şirketlerinin bu maliyetlere karşı yeterince korunmuyor olması da fiyat baskısını artırıyor.

Uçuş sayısı azalırsa fiyatlar daha da yükselebilir.

Uçuş sayısı azalırsa fiyatlar daha da yükselebilir.

O'Leary, uçuş arzının azalmasının da bilet fiyatlarını yukarı çekebileceğini ifade etti. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde koltuk sayısındaki düşüşün fiyatlara daha sert yansıması bekleniyor.

Ryanair, Belçika'dan 20 uçuş hattını kaldıracağını da açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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