Ryanair CEO'sundan Bilet Uyarısı: 2027'de Fiyatlar Yüzde 20'ye Kadar Artabilir
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Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının 2027'de yüzde 20'ye kadar artabileceğini söyledi. Brüksel'deki bir toplantıda konuşan O'Leary, önümüzdeki 12 ayda Avrupa tarihinin en büyük bilet zammının yaşanabileceğini öngördü. Ryanair ayrıca Belçika'dan 20 hattı kaldıracağını duyurdu.
Biletlerde 2027 için yüzde 20'ye kadar zam bekleniyor.
Artışın ana nedeni jet yakıtı maliyeti.
Uçuş sayısı azalırsa fiyatlar daha da yükselebilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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