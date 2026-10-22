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Yeterli Ders Miktarından Mourinho'nun Sakallı İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yeterli Ders Miktarından Mourinho'nun Sakallı İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 18:27
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Perşembe günü timeline'a girenler yine ders, para ve eski günler arasında gidip geldi. Kimi lisede neden sınıf defteri topladığımızı sorguladı, kimi dolaşım sistemi notuna kalple başlayıp orada bıraktı. Bir yanda su doldurup fişe takınca patlayan su ısıtıcısı, bir yanda eski tabletinin ana ekranını paylaşıp nostalji yapanlar vardı. Bakalım bugün nelere gülünmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Denemiş oldu.

Denemiş oldu.
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Olması gereken...

Olması gereken...
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Eski tweetler de hatırlandı.

Eski tweetler de hatırlandı.
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Reçete belli.

Reçete belli.
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Kimse hazır değildi.

Okurken ağzımıza geldi.

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Yıllar sonra gelen farkındalık...

Yıllar sonra gelen farkındalık...
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Bedava lüks.

Bedava lüks.
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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