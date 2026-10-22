Yeterli Ders Miktarından Mourinho'nun Sakallı İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Perşembe günü timeline'a girenler yine ders, para ve eski günler arasında gidip geldi. Kimi lisede neden sınıf defteri topladığımızı sorguladı, kimi dolaşım sistemi notuna kalple başlayıp orada bıraktı. Bir yanda su doldurup fişe takınca patlayan su ısıtıcısı, bir yanda eski tabletinin ana ekranını paylaşıp nostalji yapanlar vardı. Bakalım bugün nelere gülünmüş?
Başlayalım!
Denemiş oldu.
Olması gereken...
Eski tweetler de hatırlandı.
Reçete belli.
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Yıllar sonra gelen farkındalık...
Bedava lüks.
Kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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