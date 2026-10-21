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Evde Ders Çalışmanın Avantajlarından Garip Kont'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Evde Ders Çalışmanın Avantajlarından Garip Kont'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.10.2026 - 18:13
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Çarşamba timeline'ında herkesin derdi başkaydı. Evde ders çalışmanın avantajlarını sıralayıp dezavantaj olarak yalnızca ders çalışmamayı yazan öğrenciden Garip isimli kızların neden hep güzel çıkması tespitine onlarca şey konuşuldu. Biz de son 24 saatte en çok konuşulan paylaşımları sizin için derledik.

İyi eğlenceler 🚀

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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