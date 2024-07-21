Ayıyla Tehlikeli Oyun! Araç Sürücüsü Saldırıdan Son Anda Kurtuldu

Bitlis'te ayıların olduğu bölgede araçtan inen sürücü, saldırıdan son anda kurtuldu. Arabanın açık olan camına doğru hamle yapan ayının o anları yürekleri ağza getirdi.
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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölüne ziyarete gelen araç sürücü araçtan inerek el hareketleriyle bir boz ayıyı yanına çağırdı.
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Arabanın kapısını kendisine siper yapan sürücü ayının hamlesiyle korkarak arabaya bindi. Sürücünün camlarının açık olduğunu gören ayı içeriye doğru hamle yaptı.
Tehlikeli anlar arkadaki aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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