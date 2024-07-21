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Ayıyla Tehlikeli Oyun! Araç Sürücüsü Saldırıdan Son Anda Kurtuldu

Ayıyla Tehlikeli Oyun! Araç Sürücüsü Saldırıdan Son Anda Kurtuldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 00:02

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Bitlis'te ayıların olduğu bölgede araçtan inen sürücü, saldırıdan son anda kurtuldu. Arabanın açık olan camına doğru hamle yapan ayının o anları yürekleri ağza getirdi. 

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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölüne ziyarete gelen araç sürücü araçtan inerek el hareketleriyle bir boz ayıyı yanına çağırdı.

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölüne ziyarete gelen araç sürücü araçtan inerek el hareketleriyle bir boz ayıyı yanına çağırdı.

Arabanın kapısını kendisine siper yapan sürücü ayının hamlesiyle korkarak arabaya bindi. Sürücünün camlarının açık olduğunu gören ayı içeriye doğru hamle yaptı.

Arabanın kapısını kendisine siper yapan sürücü ayının hamlesiyle korkarak arabaya bindi. Sürücünün camlarının açık olduğunu gören ayı içeriye doğru hamle yaptı.

Tehlikeli anlar arkadaki aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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