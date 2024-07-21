Ayıyla Tehlikeli Oyun! Araç Sürücüsü Saldırıdan Son Anda Kurtuldu

Menzil Sofisinden Şeyh Muhammed Saki'ye 'Resulullah Hazretleri Onun İçindedir, Onsuz Bir Şey Yapmaz'

Sarıkamış'ta Otlaktan Dönen İneklerin Kendi Evlerini Tanıyıp Düzenli Bir Şekilde Sürüden Ayrıldığı Anlar

Akrabasını Öldüren Şahıs Cinayet Bıçağıyla Video Paylaştı: "Babanızı Öldürdüm Sizi de Öldüreceğim"

Annesinin Cenazesine Yetişmeye Çalışan Bir Adam Uçak Rötar Yapınca İsyan Etti: "Bana Ne Sizin Yakıtınızdan!"