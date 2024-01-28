Yurt Dışında Yaşamanın Anlatıldığı Gibi Olmadığını Söyleyen Kadın: 'Muazzam Gibi Aktaran İlk Defa Çıkmıştır'

Babasına Serum Takılınca Ağlamamak İçin Kendini Zor Tutan Miniğin Duygusal Anları Sizi de Duygulandıracak

Ne Çarşaflar Ne Havlular! Bir Kadın Otel Odalarındaki En Pis Şeyin Su Isıtıcıları Olduğunu İddia Etti