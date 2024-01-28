Yurt Dışında Yaşamanın Anlatıldığı Gibi Olmadığını Söyleyen Kadın: 'Muazzam Gibi Aktaran İlk Defa Çıkmıştır'

'@berlinertips' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yurt dışında yaşamanın anlatıldığı gibi olmadığını söylediği anlar ile gündem oldu.
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O kadın paylaştığı videosunda, 'Bir yerde yaşamayı aşırı bir şekilde, muazzammış gibi aktaran bir insan görüyorsanız çok yüksek ihtimalle ilk defa yurt dışına çıkan ve daha hayatının birinci, ikinci veya üçüncü ayında orada olan insandır' dedi.
Daha sonra ise 'Yurt dışında yaşamaya başladıktan, gezip tozup, birçok şeyi yaptıktan sonra ise şunu görüyorsun, hiçbir yer muazzam değil' diyen kadın sözlerinin devamında ise, ''Aslında geldiğin yer ve kendi kültürün de gerçekten oldukça zengin. Orada da çok güzel insanlar tanıyorsun, ana dilinde çok güzel şeyler konuşuyorsun. Çok güzel havası var. Bunu Avrupa'da yaşayan insanlar da söylüyor çünkü güneşleri yok, enerjileri yok. Yedikleri yemeklerin tatları yok' dedi.
İşte gündem olan o video: 👇
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