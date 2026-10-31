Horozun Ötmesinden Şikayet Edip Dava Açtılar

Horozun sahibi Corinne Fesseau adada sürekli yaşıyor. Davayı açan emekli çift Jean-Louis ve Joelle Biron'un ise adada bir yazlık evi var. Çift, horozun anormal derecede gürültü yaptığını ve huzurlarını kaçırdığını öne sürdü.

Karardan önce bir mahkeme görevlisi, gürültünün ne kadar ciddi olduğunu ölçmek için çiftin evinde 3 gece kaldı. Görevli, horozun sabah 06.30 ile 07.00 arasında yalnızca ara ara öttüğünü tespit etti. Çift ise ötüşün sabah 4'te başladığını iddia etmişti. Görevliye göre pencereler kapalıyken ses güç bela duyuluyordu.