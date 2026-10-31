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Yaşam
Horozun Ötmesinden Şikayet Edip Dava Açtılar

Horozun Ötmesinden Şikayet Edip Dava Açtılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 14:28
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Fransa'nın Oléron adasında komşular, Maurice adlı horozun sabah ötüşünden rahatsız olup sahibini mahkemeye verdi. 2019'da sonuçlanan davada mahkeme şikayeti reddetti. Davacı çiftin, horozun sahibine 1.000 avro tazminat ödemesine karar verildi.

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Mahkeme görevlisi 3 gece kalıp horozu dinledi

Mahkeme görevlisi 3 gece kalıp horozu dinledi

Horozun sahibi Corinne Fesseau adada sürekli yaşıyor. Davayı açan emekli çift Jean-Louis ve Joelle Biron'un ise adada bir yazlık evi var. Çift, horozun anormal derecede gürültü yaptığını ve huzurlarını kaçırdığını öne sürdü.

Karardan önce bir mahkeme görevlisi, gürültünün ne kadar ciddi olduğunu ölçmek için çiftin evinde 3 gece kaldı. Görevli, horozun sabah 06.30 ile 07.00 arasında yalnızca ara ara öttüğünü tespit etti. Çift ise ötüşün sabah 4'te başladığını iddia etmişti. Görevliye göre pencereler kapalıyken ses güç bela duyuluyordu.

Dava köylülerle şehirliler arasındaki gerginliğin simgesine dönüştü

Dava köylülerle şehirliler arasındaki gerginliğin simgesine dönüştü

İki yıl süren dava, Fransa'da kırsalda yaşayanlarla şehirliler arasındaki gerginliğin simgesi haline geldi. Fesseau ve Maurice'in yaşadığı Saint-Pierre-d'Oléron'da 7 bin kişi yaşıyor ama yazın nüfus 35 bine çıkıyor. 'Maurice'i kurtarın' kampanyasına 140 bin kişi imza verdi.

Karardan sonra Fesseau, 'Maurice tüm Fransa için bir savaş kazandı' dedi. Çiftin avukatı ise müvekkillerinin oturduğu yerin konut alanı olduğunu ve kırsal sayılmayacağını savundu. Benzer davaların ardından bir belediye başkanı, inek böğürmesi ve eşek anırması gibi kırsal seslerin kültürel miras olarak korunmasını istedi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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