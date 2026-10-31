Dünyanın En Ürkütücü 6 Lanetli Yeri: Bazılarına Gün Battıktan Sonra Girmek Yasak
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Bazı yerler yalnızca manzaralarıyla değil, haklarında anlatılan korkunç hikayelerle de tanınıyor. Terk edilmiş bir adadan ağaçlarına bebek asılmış bir kanala, girişine resmi yasak tabelası dikilmiş bir kaleden köpeklerin atladığı bir köprüye kadar dünyanın dört bir yanında 'lanetli' diye anılan yerler var.
Üstelik bu hikayelerin bazıları gerçek tarihi olaylara dayanırken bazıları yıllar içinde büyüyen efsanelerden oluşuyor. Peki bu yerleri bu kadar ürkütücü yapan ne?
İşte dünyanın en ürkütücü 6 lanetli yeri ve haklarında anlatılanların ardındaki gerçekler!
1. Poveglia Adası, İtalya
2. Bebekler Adası, Meksika
3. Bhangarh Kalesi, Hindistan
4. Hoia Baciu Ormanı, Romanya
5. Leap Kalesi, İrlanda
6. Overtoun Köprüsü, İskoçya
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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