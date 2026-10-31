Yüzyıllardır Anlatılan 5 Ürkütücü Cadı Efsanesi: Tavuk Ayaklı Kulübeden Zincirli Tabuta
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cadılar Bayramı geldiğinde akla ilk gelen figürlerden biri elbette cadılar. Ancak dünyanın dört bir yanında anlatılan cadı efsaneleri, süpürgeli ve sivri şapkalı karakterlerden çok daha ürkütücü. Rusya'nın ormanlarından İngiltere'nin mağaralarına, Tennessee'deki bir çiftlikten İzlanda'nın dağlarına kadar yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bu hikayelerin bazılarına bir zamanlar gerçekten inanılıyordu.
İşte dünyanın farklı köşelerinden en tüyler ürpertici 5 cadı ve korku efsanesi!
1. Baba Yaga: Tavuk Ayaklı Kulübede Yaşayan Cadı
2. Bell Witch: Bir Ailenin Peşini Bırakmayan Cadı
3. Berkeley Cadısı: Zincirli Tabutundan Kaçırılan Kadın
4. Grýla: Yaramaz Çocukları Kaçıran İzlanda Trolü
5. Black Annis: Mağarasında Çocukları Bekleyen Mavi Yüzlü Cadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın