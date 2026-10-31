Yüzyıllardır Anlatılan 5 Ürkütücü Cadı Efsanesi: Tavuk Ayaklı Kulübeden Zincirli Tabuta

Rus ve Doğu Slav folklorunun en tanınan karakterlerinden biri olan Baba Yaga, ormanın derinliklerinde, tavuk ayakları üzerinde durabilen ve kendi etrafında dönebilen bir kulübede yaşıyor. Efsaneye göre bir havanın içinde uçuyor, havanı tokmakla yönlendiriyor ve arkasında iz bırakmamak için süpürge kullanıyor.

Çocukları kaçırıp yediği anlatılan Baba Yaga'nın en ilginç yanı ise tek boyutlu bir kötü karakter olmaması. Bazı masallarda kapısına gelenleri zorlu görevlerle sınıyor, sınavı geçenlere ise yardım ediyor. Hatta kimi hikâyelerde kahramanların yolunu bulmasına yardımcı olan gizemli bir rehbere dönüşüyor.

Baba Yaga'nın yazılı kaynaklardaki bilinen ilk izlerinden biri 1755 tarihli bir Rusça gramer kitabına uzanıyor. Ancak bu tarihten çok önce sözlü halk anlatılarında yer aldığı düşünülüyor.